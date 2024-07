ACB: 213 anos de renovação e luta por um Brasil melhor

Palácio da Associação Comercial da Bahia (ACB), que abriga mais de dois séculos de história - Foto: Divulgação

Na segunda-feira (15), a Associação Comercial da Bahia (ACB) completou 213 anos de vida. Uma trajetória marcada por protagonismo diante de acontecimentos importantes para a formação do nosso país, incluindo momentos históricos como a Independência do Brasil (1822), o fim da escravidão (1888), a Proclamação da República (1889), a Criação do Sistema S (anos 1940), o Regime Militar (1964-1985), a implantação do Polo de Camaçari (1978), a Redemocratização do país (1985) e a promulgação da Constituição Federal (1988).

Fundada em 15 de julho de 1811, a ACB passou por inúmeras mudanças políticas, econômicas e sociais, adaptando-se e evoluindo conforme as necessidades do país. Desde o Brasil Colônia até a globalização, a casa tem sido uma constante presença no cenário comercial brasileiro, demonstrando resiliência e capacidade de inovação.

Mais do que celebrar o início de um novo ciclo, chegamos ao terceiro século de existência conscientes do nosso papel crucial na defesa e promoção dos interesses dos empresários de todos os segmentos produtivos, mas também com atenções voltadas para a necessidade de uma visão mais aprofundada, abrangente e integrada às demandas da sociedade.

Hoje, atuamos para promover a consciência cidadã participativa transformadora, pois sabemos que sem educação, saúde, segurança jurídica e pública, não há desenvolvimento econômico e social duradouro. Não podemos continuar a pensar em produção de riquezas ou em sustentabilidade sem primeiro garantir a dignidade humana e a necessária capacitação para que formemos cidadãos, profissionais e empreendedores com uma base educacional sólida para que o Brasil alcance um patamar competitivo globalmente.

A ACB, com sua longa história, está posicionada como uma catalisadora nesse momento atual, onde a produção de riquezas está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social. Por isso mesmo, criamos novos Núcleos de trabalho para pensar políticas públicas que garantam o acesso constitucional à saúde, emprego, renda, segurança, educação, moradia e saneamento básico para todos.

Temos a convicção de que tudo isso só é possível com educação cívica, com os pilares da autoestima cidadã, com o despertar de sentimentos de pertencimento de cada pessoa em relação ao Estado brasileiro. Tão importante quanto isso, é termos instituições públicas fortes e confiáveis, atuando em um cenário de aproximação harmoniosa e contributiva com as entidades da sociedade civil organizada, buscando soluções para garantir avanços econômicos e sociais de maneira eficaz e justa.

É tempo de comemorarmos mais um ano da Associação Comercial da Bahia. Mas também é hora de convocarmos toda sociedade para promovermos o amadurecimento da inteligência cidadã, assumir responsabilidades, mudar hábitos, participar ativamente e transformar o nosso país.

A história da Associação Comercial da Bahia continua sendo construída dia após dia. É a história que nos comprova que herdamos uma casa de luta e transformação. Vamos fazer por merecer. Em nome das realizações do nosso passado, e por nosso futuro.