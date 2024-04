ACB, a casa do empresário, é também a casa da conscientização | A TARDE

Na última segunda-feira (25) a Associação Comercial da Bahia (ACB) acolheu a realização da cerimônia de entrega do Selo Lilás, desenvolvida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, que reconheceu e certificou as ações e políticas de valorização da mulher no espaço de trabalho.

Na casa do empresariado baiano, o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior, deputadas, secretárias de Estado, gestoras de entidades públicas, privadas e do terceiro setor participaram do reconhecimento das boas práticas de gestão de 83 empresas privadas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, que receberem a certificação Selo Lilás.

Em seu discurso de boas-vindas, o presidente da ACB Paulo Cavalcanti destacou a casa como uma entidade de acolhimento e promoção da consciência cidadã e da participação ativa da sociedade civil organizada, incluindo a classe produtiva do estado.

“A inclusão de mulheres no mercado de trabalho, a formalização de seus negócios, é uma chave para uma vida mais segura. Por isso mesmo abraçamos o Selo Lilás, que se soma a muitas outras causas que possibilitam que as pessoas tenham sentimentos de pertencimento, de unidade, que saibam que, muito além das polarizações partidárias, existe um Estado com o dever de trabalhar por todos”, disse Cavalcanti.

Neste contexto, o presidente lembrou também do Selo Pacto pelas Mulheres, com o qual a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador reconheceu as ações de inclusão e equidade da Associação Comercial da Bahia, além do Selo da Diversidade Étnico-Racial, na categoria Compromisso e Reconhecimento, conferido pela Secretaria de Reparação do Município de Salvador, para as instituições que assumem publicamente este compromisso junto a outros atores sociais, em um forte movimento de combate ao racismo.

Cavalcanti destacou ainda que todas as ações são desenvolvidas em conformidade com os critérios do Pacto pela Integridade Bahia, que a ACB assinou junto ao Compliance Women Committee Bahia (CWC-BA), Fecomércio-BA, Universidade Salvador (UNIFACS), e demais entidades públicas e privadas.

“Com estas ações, estamos demonstrando cada vez mais como nossas ideias de promoção da inteligência cidadã, do fortalecimento da democracia participativa, da sociedade civil organizada e da valorização da função social da empresa podem fomentar o crescimento econômico, a geração de oportunidades e riquezas, com um povo que saiba identificar os pilares de uma sociedade mais justa e inclusiva”, exalta o presidente da ACB.