ACB acolhe e qualifica mulheres empreendedoras do Subúrbio Ferroviário

- Foto: Divulgação

Formação de competências e habilidades voltadas para o desenvolvimento de mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador que trabalham de modo informal. Este é o propósito do curso Empreendedora Raiz, lançado na última quinta-feira, no espaço Piancó, em Periperi.

Integrando o projeto Marsúpio, programa voltado para transformação do empresário informal em formal, com acolhimento e dignidade, o curso está sendo desenvolvido pela Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia (UNiACB) em parceria com a Fundação Paulo Cavalcanti, com a participação da União de Mulheres Empreendedoras de Salvador (UMES).

Visando formar e estimular a percepção profissional de liderança nestas mulheres que desenvolvem atividades econômicas informais, o curso oferece qualificação e profissionalização em áreas como Plano de Negócios, Finanças, Marketing Digital, Constituição e Legislação, Liderança e Cidadania, além de Recomposição de Aprendizagens e Alfabetização Digital.

“O curso faz parte do nosso projeto de acolhimento das empreendedoras raiz. Quanto mais estas mulheres se sentirem pertencentes, com conhecimento e oportunidades, mais elas poderão se desenvolver, gerar riquezas e melhorar suas vidas. Mais do que a formalização como microempreendedoras individuais, o objetivo é que elas desenvolvam os pilares da autoestima cidadã”, declara o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti.

Empreendedora informal no ramo de alimentação, Marilúcia Couto acredita que o curso vai ampliar as possibilidades de sucesso em sua jornada profissional, com dicas em áreas importantes, como marketing digital.

“Como estou iniciando um negócio, preciso saber lidar com a internet, postar minhas coisas. Além disso, também tenho interesse em me profissionalizar e fazer o curso de gastronomia. Como terá o curso de conclusão do segundo grau, vai ser um quê a mais em meu currículo e me ajudar como empreendedora. Futuramente, quanto eu tiver meu restaurante, eu já sendo uma chef, terá mais prestígio”, avalia Marilúcia.

Coordenadora da UMES, Alana Bittencourt destacou que o projeto Marsúpio dá voz e vez às mulheres que começaram a empreender por necessidade e querem sair da informalidade para a formalidade, com todos os recursos para que elas possam continuar crescendo.

“Elas terão acompanhamento individual, acesso a capacitações, e tudo isso soma para que se tornem independentes financeiramente, possam se livrar de qualquer situação que a vulnerabilidade financeira acaba causando, até mesmo de violência doméstica ou problemas de saúde mental como a depressão. É um projeto que atende diversos setores e áreas da vida de uma mulher”, elogia Alana.

Como explica o professor Ney Campelo, coordenador da UniACB, o curso tem conteúdo presencial e digital, composto por oito disciplinas que vão possibilitar, inclusive, a certificação do ensino médio e acesso ao ensino superior.

“Uma iniciativa de enorme valor da ACB para o enfrentamento da informalidade na Bahia, que supera os 50% das ocupações da mão de obra economicamente ativa”, complementa o educador.

Durante o lançamento do projeto, o presidente da ACB ressaltou também a importância da conscientização para que estas mulheres conheçam seus direitos e possibilidades de desenvolvimento social e financeiro.

“A consciência cidadã é sim da nossa conta. E uma transformação social efetiva só ocorrerá com atitude e acolhimento. Para isso, precisamos amadurecer a inteligência cidadã e evoluir no nosso pacto constitucional de 1988”, finaliza Cavalcanti.