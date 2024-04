ACB apoia projeto de incentivo à leitura #CirculeUmLivro | A TARDE

Nesta terça-feira (16), a Associação Comercial da Bahia (ACB), abriu suas portas para uma iniciativa em comemoração ao Dia Internacional do Livro, celebrado em 23 de abril. Até o final do mês, a entidade vai contar com um estande do projeto #CirculeUmLivro, para que associados, colaboradores, parceiros e o público em geral possam doar livros de todos os gêneros e faixas etárias e também realizar a troca de exemplares, retirando um livro gratuitamente e deixando outro no lugar para que outra pessoa adquira.

Integrando o projeto, no dia 23 de abril, às 15h30, o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, estará na Estação Rodoviária de Salvador, onde vai realizar uma tarde de autógrafo do seu livro “E aí? Isso é da minha conta? Reflexões sobre a Consciência Cidadã Participativa Transformadora”.

O projeto #CirculeUmLivro é fruto de parceria entre a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que visa estimular o conhecimento e a leitura a partir do acesso a livros em lugares públicos (como estações de metrô, praças, museus etc.), além de incentivar a economia circular e a compreensão de que o papel é um material sustentável.

Como justifica o presidente da ACB, a leitura é uma porta para as transformações sociais que o Brasil tanto almeja, principalmente para a consolidação de uma sociedade mais democrática, consciente, participativa, justa, inclusiva e próspera.

“Se queremos transformar o nosso mundo e a vida das pessoas ao nosso redor, precisamos estimular o hábito da leitura entre todos os cidadãos, independente de idade, escolaridade ou classe social. Este é o caminho para promovermos a inteligência cidadã e a consciência do nosso papel na sociedade. Nosso desejo é que mais empresas e instituições exerçam sua função social abraçando projetos como este”, disse Paulo Cavalcanti, que também é idealizador do Movimento Via Cidadã.

Coordenador do Núcleo de Educação e Cultura da ACB e diretor geral da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, Ney Campello pontua que o projeto #CirculeUmLivro dialoga com o propósito da atual gestão da ACB, que entende a educação como principal via de mobilidade social.

“O fomento à leitura, o estímulo ao intercâmbio de livros e a própria conscientização sobre o papel e a sustentabilidade ambiental são objetivos de largo alcance social e merecedores do nosso irrestrito apoio”, completa Campello.

Presidente do Conselho Superior da ACB e diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade afirma que o papel é artigo de primeira necessidade utilizado de diversas formas, e um dos usos mais importantes é para a produção de livros.

“É ali que gravamos e compartilhamos conhecimento. Uma ação como o #CirculeUmLivro que estimula a economia circular e divulga mais informações sobre o trabalho do setor florestal, vem em boa hora, para que mais pessoas falem sobre sustentabilidade e conheçam esse segmento que é tão importante para a sociedade”, acrescenta Andrade.