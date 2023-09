ACB apresenta planejamento dos núcleos de trabalho

A Associação Comercial da Bahia (ACB) realiza Reunião Plenária hoje à tarde, quando será apresentada a nova governança da entidade, estruturada em 17 núcleos e comissões de trabalhos temáticos. O planejamento de ações para o biênio 2023/2025 tem como objetivo ampliar a atuação da mais antiga organização associativista do Brasil, com seus 212 anos, e, consequentemente, influenciar de forma construtiva e harmônica na elaboração, execução e controle das políticas públicas do país que se relacionem com o ambiente empresarial.

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, tem defendido que a melhoria do ambiente empresarial tem relação direta com a prosperidade da sociedade em geral, de modo que o associativismo empresarial tem o dever de fomentar a consciência cidadã transformadora, nas mais diferentes frentes de atuação social.

Por essa razão, e pela primeira vez em sua história bicentenária, a ACB constituiu núcleos e comissões em áreas estratégicas da agenda de desenvolvimento regional e nacional, dentre eles: educação e cultura, saúde, terceiro setor, micro e pequenas empresas, novos negócios, reputação, sustentabilidade, câmara de conciliação, mediação e arbitragem, infraestrutura de transportes, mulher, turismo, economia do mar, jurídico e segurança pública.

Para assegurar efetividade nos objetivos e metas de cada núcleo ou comissão, o Núcleo de Educação e Cultura vem coordenando um processo de planejamento, cujo propósito é identificar as principais ações para esse mandato, sobretudo as que promovam o fortalecimento da missão da ACB e sua própria sustentabilidade econômico-financeira. O planejamento também busca promover sinergia entre os núcleos e comissões, fomentando iniciativas integradas e interdisciplinares, que assegurem maiores impactos positivos na sociedade.

Um tema comum a todos os núcleos e comissões é a criação da Universidade Aberta da ACB, a UNIACB, que oferecerá um amplo programa de capacitação e treinamento com apoio dos núcleos. Em parceria com o Sebrae-Bahia, haverá uma formação em Governança Socioambiental (ESG) voltada para micro e pequenos empresários que, como acrescenta Cavalcanti, terá complementariedade com o Selo da Gestão Consciente da Função Social da Empresa (S-Gescon), desenvolvido pelo Movimento Via Cidadã e que reconhecerá também o “empreendedor raiz”.