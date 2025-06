ACB elege hoje a sua próxima gestão

O atual presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, e Isabela Suarez, candidata ao cargo - Foto: Divulgação | ACB

A terça-feira, 10, amanheceu com um chamado à participação: quarta-feira, 11 de junho, a Associação Comercial da Bahia (ACB) realiza a eleição para sua nova diretoria, que comandará a entidade no biênio 2025/2027. A votação acontece das 8h às 17h, na sede da instituição, no bairro do Comércio.

Como é tradição da bicentenária entidade, uma chapa única, construída de forma consensual e participativa, apresenta os nomes indicados para a Diretoria Executiva, o Conselho Superior e a Diretoria Plenária. À frente da chapa está Isabela Suarez, candidata à presidência da Diretoria Executiva, acompanhada por dez vice-presidências que representam áreas estratégicas como sustentabilidade, micro e pequenas empresas, segurança pública, saúde, cidadania e relações institucionais. Para a presidência do Conselho Superior, o nome indicado é o de Paulo Cavalcanti, atual presidente da ACB.

“Estamos construindo mais um capítulo marcante na história da ACB. Formamos uma chapa com uma grande mulher na presidência, um marco novo neste movimento de reconstrução do valor do associativismo. Com união, inteligência cidadã e participação, seguiremos ajudando a construir as estruturas do Brasil que merecemos”, destaca Cavalcanti.

Como segunda mulher a presidir a ACB em 214 anos de história, Isabela reforça a importância da mobilização dos associados neste novo momento. “Acreditamos em uma instituição cada vez mais forte e que represente o empresariado nos debates com o poder público e com a sociedade. Vamos juntos, com a fundamental participação de todos, seguir construindo uma ACB cada vez mais presente e conectada com os desafios do mercado.”

Para Rosemma Maluf, vice-presidente, a eleição de Isabela representa mais que continuidade. “Representa também um passo importante rumo a uma liderança mais diversa, inclusiva e conectada com os desafios do nosso tempo. A força de uma instituição está na sua capacidade de se reinventar sem perder sua essência.”

Carlos Gantois, também vice-presidente, enxerga esse novo ciclo como uma evolução natural. “Paulo fez uma gestão magistral. Agora, com Isabela, daremos continuidade a esta renovação em uma entidade tão importante, pois representa um corte transversal na sociedade.”

Como reforça o presidente Paulo Cavalcanti, a força da ACB está na participação voluntária de cada um de seus associados.

“Convidamos todos a participarem ativamente deste momento democrático e decisivo para o futuro da ACB. A sua presença fortalece o associativismo e renova nosso compromisso com uma liderança plural e inovadora.”