ACB firma parcerias que fortalecem mulheres no ambiente de trabalho | A TARDE

O presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, visitou a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), na última sexta-feira (16), quando foram discutidas parcerias para promover a igualdade de gênero e o fortalecimento da presença das mulheres no ambiente de trabalho.

Além da secretária Elisângela Araújo, também estiveram presentes a chefe de Gabinete Aldinha Sena e a superintendente de Promoção e Inclusão Socioprodutiva Ioná Queiroz, que apresentaram o Selo Lilás, voltado para o reconhecimento e a certificação de empresas baianas que adotam, efetivamente, políticas de igualdade de gênero e atuam na defesa das mulheres contra a discriminação, o assédio e a violência sexual. A previsão é que a cerimônia de premiação aconteça no próximo mês, no Salão Nobre da ACB.

Como informa a SPM-BA, o Selo Lilás é uma ferramenta para incentivar o compromisso e engajamento das empresas na construção de um ambiente mais seguro, acolhedor e que contribua para a eliminação de todas as formas de discriminação de gênero, no que se refere ao acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego, por meio da conscientização, da sensibilização e estímulo de empregadores e colaboradores na prática de gestão das pessoas e de cultura organizacional que promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no ambiente laboral.”

“Discutimos formas de tecer parcerias para trazer mulheres da informalidade para o mercado de trabalho. Estamos juntos com o compromisso de promover a inclusão econômica e social, garantindo igualdade de gênero”, complementou a secretária Elisângela Araújo.

Como avaliou Cavalcanti, a reunião foi mais uma demonstração de reconhecimento ao compromisso da ACB em promover a inclusão econômica e social, garantindo equidade entre homens e mulheres. Atualmente, a bicentenária entidade de defesa do empresariado baiano tem dado exemplos de políticas voltadas para a equidade de gênero, contando, inclusive, com cinco vice-presidentes mulheres em sua diretoria executiva, mesmo número de vagas ocupadas por homens.

“Além disso, contamos com um programa de acolhimento voltado para mulheres empreendedoras do subúrbio ferroviário de Salvador, oferecendo assessoria gratuita e continuada para formalização e gestão de seus negócios. E, recentemente, também firmamos parceria com a Business Professional Women (BPW), para apoiar a realização da 36ª. Conferência das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (Confam), programada para o segundo semestre deste ano, reunindo mais de 500 empreendedoras de todo país em Salvador”, acrescenta o presidente da ACB.

Como lembrou o presidente da ACB, no final de 2023 a entidade também foi reconhecida com o Selo Pacto pelas Mulheres, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), que conta com o apoio do Núcleo da Mulher Empresária da ACB.