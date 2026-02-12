ACB lança pesquisa para ouvir empresários e alinhar atuação às demandas do setor produtivo

Sede da ACB, no Copé - Foto: Acervo ACB/Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) iniciou o ano reforçando um princípio central de sua gestão: a escuta ativa do empresariado. Com esse objetivo, a entidade lançou uma pesquisa voltada aos empresários baianos para identificar temas prioritários, desafios enfrentados no dia a dia dos negócios, expectativas e principais dores que impactam o ambiente empresarial.

As contribuições servirão de base para a definição das pautas, debates, iniciativas e ações institucionais da ACB ao longo do ano, fortalecendo uma atuação mais conectada à realidade do setor produtivo e às necessidades concretas de quem empreende.

Para a presidente da ACB, Isabela Suarez, ouvir o empresário é essencial para garantir representatividade e efetividade nas ações da entidade. “A ACB é feita por empresários e para empresários. Ouvir quem está na ponta, entender suas dificuldades, expectativas e prioridades é o caminho para construir uma atuação institucional forte, coerente e alinhada com a realidade do mercado”, afirma Isabela Suarez convidando os associados a aproveitarem o recesso de carnaval para responder à pesquisa.

A participação dos empresários é considerada estratégica para orientar a agenda da entidade e fortalecer o diálogo com o poder público e demais instituições. “Vejo a ACB como entidade de forte representação dos empresários baianos, com grande articulação e posicionamento adequado ao que queremos do nosso país”, avalia Tereza Paim. A empresária do ramo de Gastronomia considera essencial “representatividade frente à mudança tributária do país que se apresenta como um grande golpe ao empresariado e posicionamento forte às discussões sobre cidadania, educação e legitimidade de práticas às vezes equivocadas das instâncias de governo Federal, Estadual e Municipal”.

Associado há 20 anos à entidade, o presidente do grupo LemosPassos também espera da ACB “mais estratégia para meu setor e análise das consequências da nova reforma tributaria”, aponta Ademar Lemos Passos.