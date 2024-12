ACB orienta internacionalização de empresas baianas

- Foto: Divulgação

O Comércio Exterior ao seu alcance: a trilha do sucesso internacional para micro pequenas e médias empresas baianas”. Este é o tema do evento que a Câmara de Comércio e Cooperação Internacional da Associação Comercial da Bahia (COMEX-ACB) realiza hoje (04), das 14h às 18h, em sua sede, no bairro do Comércio, Salvador. A atividade também poderá ser acompanhada no ambiente virtual da Universidade Aberta da ACB (UniACB), no YouTube.

A programação tem o objetivo de oferecer capacitação e apoio necessários para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) baianas que desejam atuar no comércio internacional, apresentando temas como estratégias de acesso a mercados globais, ferramentas digitais para expansão de mercados e desmistificação da internacionalização.

Como justifica o coordenador da COMEX-ACB, Zilan Costa e Silva, as MPMEs enfrentam diversos empecilhos ao entrar no comércio exterior, como falta de conhecimento sobre regulamentações, barreiras tarifárias e não tarifárias, dificuldades logísticas, competição com empresas já estabelecidas e incertezas econômicas e políticas.

“A internacionalização representa um caminho promissor para o crescimento das MPMEs, mas exige preparação e estratégia. Esperamos que as ferramentas e conhecimento adquiridos ajudem os empresários baianos a superarem esses desafios e a explorarem novas oportunidades”, complementa Zilan.

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, fará a abertura do evento destacando a importância do comércio exterior para o crescimento das MPMEs. Em seguida, acontece o painel “Visão Geral do Comércio Exterior e Logística Integrada para MPMEs”, com exposições de Carlos Gantois, coordenador do Núcleo das MPMEs da ACB, e César Meireles, CEO da Talentlog Consulting & Planning Company.

O segundo painel tem como tema “Procedimentos e Interfaces da Receita Federal para Facilitar o Comércio Exterior”, com apresentações de Rodrigo Sales, da Receita Federal, e Sandra Magnavita, delegada da Receita Federal na Alfândega de Salvador.

O painel 3 abordará “Infraestrutura e Funcionamento Logístico de Aeroportos e Portos no Comércio Exterior”, com palestras de Antônio Gobbo, presidente da CODEBA, e Júlio Ribas, presidente do Aeroporto de Salvador.

No painel de encerramento, os estagiários do COMEX-ACB irão demonstrar como estão à disposição das MPMEs para auxiliar no processo de internacionalização, oferecendo suporte prático e orientação especializada.

Informações sobre como participar do evento podem ser adquiridas pelo telefone (71) 99964-5725.