ACB participado Rotary Day em Itapuã | A TARDE

No último sábado, 7, o Rotary Club da Bahia realizou mais uma edição do Rotary Day, no Colégio Estadual Rotary, no bairro de Itapuã, em Salvador, com uma variedade de palestras, orientações psicológicas e jurídicas, oficinas de arte e cultura, apresentações artísticas e rodas de conversa, contando também com diversos serviços de grande importância para a comunidade, como atendimentos gratuitos oferecidos por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e odontologistas.

Neste ano, o Rotary Day, que é realizado no mundo todo com o intuito de divulgar a imagem pública da entidade e seus programas, bem como envolvê-los com a comunidade, contou com participação expressiva da Associação Comercial da Bahia (ACB), incluindo o presidente Paulo Cavalcanti e outros membros da diretoria e associados que ministraram palestras e ofereceram atendimentos variados.

Convidado para falar sobre a filosofia da consciência cidadã participativa transformadora, Paulo Cavalcanti elogiou a oportunidade de poder debater sobre o tema com os estudantes e professores e distribuiu gratuitamente seu livro “E aí? Isso é da minha conta?”

“Precisamos de mais ações como esta, que coloque a comunidade escolar diante de temas como educação financeira, inovação, constituição, desenvolvimento de competências, empreendedorismo. É orientando e despertando sentimento de pertencimento em nossos jovens que podemos oferecer um futuro mais digno para todos”, pontuou.

O Rotary Day reuniu cerca de 1.350 pessoas, que acompanharam 17 palestras e oficinas educativas, além de cerca de 500 atendimentos e procedimentos realizados por profissionais da Fundação José Silveira, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), do NOOBA e da Clínica Meu Exame.



“O Rotary Day é um evento que se estrutura em torno de parcerias, muita preparação e planejamento, com muita ajuda de tantos, para proporcionar um dia de servir ao próximo, conforme o lema do Rotary: Dar de si antes de pensar em si!”, define o coordenador do evento, Carlos Augusto Assis.



O presidente do Rotary Club da Bahia, Carlos Gantois, também vice-presidente da ACB, onde coordena o Núcleo das Micro, Pequenas e Médias Empresas, aproveitou para destacar o Colégio Rotary, criado em 1951 com o nome Escola Rotary, com apenas 3 salas de aula do antigo ensino primário, para hoje, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ser um complexo educacional com mais de três mil alunos dos ensinos fundamental, médio, EJA e técnico, nos 3 turnos.



“Entendemos que a educação é a grande força motriz de uma nação e só através dela, com um ensino público de qualidade, teremos o tão desejado desenvolvimento socioeconômico, com a elevação da renda per capita e do IDH da Bahia e do Brasil. O Rotary Club da Bahia segue firme nesta luta e o Rotary Day, dentre outras ações, é uma demonstração inequívoca disto”, finaliza Gantois.