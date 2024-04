ACB presta homenagem a Lise Weckerle | A TARDE

No mês em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres, a Associação Comercial da Bahia (ACB) abre as suas portas para homenagear a empresária e gestora social Lise Weckerle, que entrou para a nossa história como primeira e, ainda hoje, única mulher a presidir a entidade, mandato exercido no período de 2003 a 2007. A cerimônia de homenagem acontece hoje, a partir das 17 horas, durante Assembleia Geral Extraordinária da ACB.

Com pioneirismo, estilo inovador e muita sensibilidade, a gestão de Lise ressignificou o papel da ACB, fazendo com que a mais antiga entidade de classe empresarial das Américas fortalecesse sua agenda voltada para as diversas causas que dizem respeito à sociedade baiana.

Foi assim que Lise ofereceu especial atenção aos microempresários, com subsídios e estímulos necessários para que se adequassem às mudanças econômicas e tornarem-se capazes de se inserir no contexto empresarial brasileiro de forma adequada.

Como gestora das Óticas Ernesto ou como Provedora da Santa Casa de Misericórdia, a responsabilidade social é uma marca da atuação de Lise, levando-a a receber Prêmios como o Cidadão Voluntário, da Câmara de Vereadores de Salvador, e o Barra Mulher, do Shopping Barra, além de homenagens diversas reconhecendo o excelente trabalho desempenhado na ACB.

Hoje, Lise Weckerle continua sua jornada de gestora empresarial e social, oferecendo sempre o melhor de si, seja no conselho administrativo da Ótica Ernesto, como conselheira da ACB, ou ainda ajudando a melhorar a vida das pessoas no Bairro da Paz.

Sem pensar em parar de trabalhar, Lise segue sua vida sempre guiada pelo lema que aprendeu

“Nós não devemos nos orgulhar daquilo que possuímos, mas sim daquilo que nos tornamos e devemos seguir nos tornando cada vez melhores para nós mesmos e para os próximos.”

Que está homenagem simbolize todo nosso orgulho e admiração por tê-la como primeira mulher a presidir a Associação Comercial da Bahia, missão que cumpriu com muito amor, trabalho, acolhimento e inspiração. Suas realizações em prol do empresariado baiano seguirão nos orientando a trilhar sempre os melhores caminhos.

Com informações do livro “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis transformadores na atividade empresarial”