ACB sedia primeiro Encontro Nacional de Integração do Associativismo

Palácio da ACB - Foto: Divulgação/ACB

No dia 31 de março, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) promoverá o primeiro “Encontro Nacional de Integração do Associativismo: Mais de Dois Séculos de Cooperação e Desenvolvimento”. Com uma história de mais de 213 anos de participação na construção do Estado brasileiro, a Associação Comercial da Bahia (ACB) será anfitriã do evento, em reconhecimento ao pioneirismo como célula do associativismo da classe produtiva do Brasil e das Américas.

Como justifica o presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, nos últimos dois anos, a entidade tem intensificado sua atuação no fortalecimento da representatividade das Associações Comerciais e no avanço de pautas relevantes para o empreendedorismo brasileiro, esforço que tem sido marcado pela participação ativa na Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e naFrente Parlamentar Mista do Comércio e Serviços.

“O encontro será uma oportunidadeímpar para debater e identificar soluções inovadoras que contribuam para o fortalecimento das empresas vinculadas, a ampliação do comércio e serviço, e o desenvolvimento contínuo do ambiente de negócios no Brasil. Estarão presentes no evento as 50 associações comerciais com maior representatividade e engajamento no Brasil, tornando o encontro ainda mais relevante para o fortalecimento do associativismo e para o avanço de pautas essenciais para o setor”, detalha Cotait.

Presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, destaca que a proposta do encontro é resgatar e fortalecer a união da classe produtiva, destacando suaimportância histórica e seu papel fundamental no desenvolvimento do País.

“O evento aproxima a classe produtiva dos representantespolíticoseleitos,promovendoum

diálogo harmonioso e claro com as Frentes Parlamentares e demais agentes políticos. A ideia é discutir de forma estratégica a função social da empresa, evidenciando o papel fundamental do setor produtivo na geração de empregos, no pagamento de impostos e na contribuição para áreas essenciais, como educação, segurança pública e saúde”, complementa Cavalcanti.

Como antecipa o presidente da ACB, o desdobramento dessa iniciativa será uma caravana nacionallevando essas discussões para diferentes regiões do Brasil e promovendo o engajamento das associações comerciais locais, com o objetivo de envolver os presidentes das federações e associações comerciais do País, garantindo queessa mobilização resulte em maior representatividade e coesão.

“Alinhada à filosofia política e social da consciência cidadã participativa transformadora, o encontro na ACB e as caravanas regionais permitirão um contato mais próximo com as realidades locais, alinhando as necessidades de cada região às demandas das Frentes Parlamentares e dos representantes políticos eleitos. Com isso, vamos fortalecer essa conexão, promovendo um diálogo estruturado e uma cobrança eficaz para que os interesses do setor produtivo sejam respeitados e valorizados no cenário político e econômico nacional”, complementa Cavalcanti.