Associativismo e consciência cidadã: união e integração pelo Brasil

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti - Foto: Victoria Cardozo / Divulgação

É acreditando, com atitude, estratégia e trabalho coletivo, que alcançamos nossos objetivos. Foi com esta visão que, na segunda-feira (31), a nossa bicentenária Associação Comercial da Bahia (ACB), célula pioneira do associativismo empresarial brasileiro, teve o orgulho e a imensa satisfação de escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória, com a realização do primeiro Encontro Nacional de Integração do Associativismo.

O evento foi muito mais do que apenas um encontro de lideranças empresariais e políticas; foi, sobretudo, a afirmação de um movimento que nasce da força produtiva brasileira e que entende a importância do associativismo como instrumento real de democracia participativa.

O sucesso do encontro já poderia ser confirmado pela presença de 20 presidentes de federações estaduais e de mais de 50 representantes de associações comerciais vindos de todas as regiões do País. Mas, somaram-se ao nosso fórum, dentre as diversas autoridades públicas, o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, senadores, deputados federais e estaduais de diferentes partidos — de direita, esquerda e centro — em uma demonstração poderosa de que, com participação e sentimento de pertencimento, é possível, sim, amadurecer a nossa democracia, superando polarizações político-partidárias em favor de grandes projetos de nação e do bem comum.

O que promovemos neste evento foi muito mais que um encontro institucional. Foi o exercício prático da consciência cidadã participativa transformadora. Discutimos pautas estruturantes, necessárias para o avanço do País, sem nos perder em disputas meramente ideológicas. Promovemos debates propositivos e harmoniosos, sempre fundamentados naquilo que nos une: a Constituição Cidadã de 1988, o nosso código social que assegura liberdade de expressão, livre iniciativa, solidariedade e participação popular.

A mensagem que ecoou no encontro foi bastante evidente: a classe produtiva brasileira — empresários, empreendedores, trabalhadores do comércio, da indústria, dos serviços — precisa compreender que sua força vai além da geração de empregos e da circulação de riquezas. Precisamos assumir nossa responsabilidade na construção do futuro do Brasil. Não podemos mais delegar integralmente as decisões que moldam nossa sociedade a representantes eleitos ou aos poderes instituídos. O poder emana do povo e precisa ser exercido por cada um de nós, com responsabilidade, diálogo e maturidade.

Foi isso que presenciamos neste primeiro Encontro Nacional de Integração do Associativismo: união, representatividade e ação concreta. A presença expressiva das associações, das lideranças nacionais e das autoridades públicas demonstra que, quando nos unimos, somos capazes de construir soluções e fortalecer a cidadania econômica e social.

Este é apenas o começo. Nosso objetivo é que esse movimento se expanda para todas as entidades de classe, para todos os estados, municípios e bairros. Precisamos discutir, juntos, as pautas que importam para nossa cidade, para nosso estado e para o nosso País.

O associativismo, a promoção da participação popular e o fortalecimento da sociedade civil organizada, aliados ao crescimento econômico e social, são objetivos claros da Constituição Federal. Mas só com união, consciência cidadã e atitude seremos capazes de construir um Brasil mais justo, forte e eficiente.

Pau na máquina!