Autoestima Cidadã Produtiva: conselho da ACB inicia mobilização nacional

A mobilização para o lançamento da Campanha Nacional da Autoestima Cidadã Produtiva marcou a reunião do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia (ACB), realizada nesta segunda-feira (26). A iniciativa, apresentada pelo presidente do Conselho superior da ACB Paulo Cavalcanti propõe unir o setor produtivo brasileiro em torno de uma comunicação integrada, capaz de fortalecer a representatividade institucional e promover uma mudança cultural na percepção sobre quem produz, empreende e gera riqueza no país.

Segundo Cavalcanti, a campanha parte da compreensão de que não há justiça social sem produtividade, nem políticas públicas sustentáveis sem geração de receita. “Quando falamos de escola pública, hospital público ou segurança pública, estamos falando de serviços que precisam ser financiados. Essa receita vem do trabalho, da produção e da atividade econômica”, afirmou, ressaltando que o objetivo da campanha é qualificar o debate público e promover consciência cidadã.

A proposta busca resgatar a autoestima produtiva, valorizando empresários, empreendedores e trabalhadores, além de enfrentar a fragmentação da comunicação do setor produtivo por meio da união e da integração das entidades representativas. A mobilização está alinhada a uma articulação nacional no âmbito da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que reúne cerca de 2.300 associações comerciais em todo o país e pretende envolver confederações, federações, sindicatos e entidades empresariais em uma campanha de alcance nacional.

Para os conselheiros, a apresentação marca o primeiro passo de um movimento nacional de longo prazo, que exige persistência, educação cidadã e engajamento das lideranças empresariais. Integrante do Conselho Superior e ex-presidente da ACB, Wilson Andrade destacou a dimensão estratégica da iniciativa. “É uma luta longa, global, que impacta todo o ambiente de negócios. Mas é uma luta necessária”, afirmou ao defender o engajamento das lideranças nacionais da CACB no processo.

A reunião marcou o primeiro passo de um movimento nacional, baseado na comunicação integrada, no fortalecimento institucional e na construção de uma narrativa positiva sobre o papel do setor produtivo no desenvolvimento do Brasil.

