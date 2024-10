Brasil, nosso Porto Seguro: a guerra como reflexão para o amadurecimento da Inteligência Cidadã

“A operação de repatriação, assim como votar, são símbolos do que é ser parte de uma nação” - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Nos últimos dias, o Brasil tem acompanhado uma operação significativa que coloca em evidência o papel do Estado em proteger seus cidadãos, mesmo diante das maiores adversidades. Voos corajosos da Força Aérea Brasileira estão cruzando os céus de regiões marcadas por guerras e cenários de insegurança, como Líbano, Israel e Faixa de Gaza, para trazer de volta nossos compatriotas, reafirmando o dever do Brasil em garantir que seus cidadãos possam retornar ao solo nacional em segurança.

É um momento de tensão, mas também de grandioso orgulho, pois vemos o nosso país em ação, cuidando de sua gente e nos lembrando de que nunca devemos desistir de nossa pátria. Trata-se de um esforço humanitário que vai além do simples resgate físico. Cada brasileiro que desembarca no Brasil carrega consigo uma mensagem poderosa: este é o nosso lar.

Ao mesmo tempo, estamos vivenciando um momento fundamental para nossa democracia: as eleições municipais. Período em que todos os cidadãos têm a oportunidade de exercer seu direito de voto, participando diretamente da construção do futuro de suas cidades. Um exercício democrático que precisa ser assumido como o verdadeiro ato de pertencimento e responsabilidade com a nação.

A operação de repatriação, assim como o ato de votar, são símbolos do que significa ser parte de uma nação: uma comunidade que deve se apoiar e se fortalecer mutuamente. Diante disso, devemos buscar, juntos, construir um Brasil mais justo, próspero e unido, sem nos deixar levar por polarizações vazias que criam um “nós contra eles”. O verdadeiro desafio está em reconhecer que somos todos parte de um mesmo projeto de país, e que o futuro depende do engajamento

consciente de cada um de nós.

O Brasil é o país ao qual pertencemos e, independentemente das divisões que tantas vezes fragmentam a nossa sociedade — sejam de ordem partidária, ideológica, racial, religiosa ou de gênero — precisamos evoluir e nos colocar acima de tudo isso. O verdadeiro caminho para superarmos essas separações é através da educação de todos os brasileiros e do amadurecimento da inteligência cidadã, em um processo essencial para desenvolver a capacidade de avaliação crítica e os verdadeiros valores que nos unem e fortalecem o sentimento de pertencimento à nossa nação.

A partir desse exemplo de união e dever cívico, quero deixar evidente que o caminho para um futuro melhor passa pelo fortalecimento de nossa democracia, pelo respeito à Constituição Federal e pela promoção do desenvolvimento econômico e social. O futuro de nossa nação está em nossas mãos, e cabe a cada um de nós assumir o papel de construtores de uma sociedade mais forte, unida e consciente de seu valor.

O Brasil é o nosso porto seguro, e cabe a todos nós, com consciência cidadã participativa transformadora, garantir que ele seja um país onde todos tenham a oportunidade de se sentir acolhidos, progredir e usufruir das riquezas nacionais.