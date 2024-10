Comenda 2 de Julho para Isabela Suarez é orgulho para ACB

Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva e a vice de Sustentabilidade da ACB - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Na última sexta-feira, dia 20 de setembro, tive a imensa satisfação de compor a mesa de Sessão Solene na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que concedeu a outorga da Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Casa do Povo da Bahia, à Isabela Suarez, coroando seu trabalho necessário e brilhante, que hoje inclui a presidência da Fundação Baía Viva e a vice-presidência de Sustentabilidade da nossa bicentenária Associação Comercial da Bahia.

Carinho, admiração e confiança são palavras que bem definem os sentimentos que nutro por Isabela Suarez, de quem tenho o privilégio de ser amigo e poder chamar simplesmente de Bela. Acompanho há muito tempo o desenvolvimento pessoal e profissional desta mulher, filha, irmã, mãe, esposa, empresária e advogada, que hoje é inspiração e orgulho para a Bahia e para o mundo com seu propósito de sustentabilidade.

Isabela ingressou no Plenário completamente lotado ao som do Hino do Senhor do Bonfim, em uma demonstração do seu profundo apreço e respeito às tradições culturais e riquezas naturais do nosso estado, para acompanhar o autor da homenagem, deputado Manuel Rocha, justificar a indicação perante o público presente, apontando-a como “a grande guardiã da Baía de Todos os Santos por sua consciência ambiental”.

Com vinte e cinco anos de história, a Fundação Baía Viva foi pensada com um vetor de preservação ambiental, melhorias urbanas e desenvolvimento socioeconômico para a Baía de Todos os Santos e seus habitantes. Hoje, cabe a Isabela, com seu olhar e determinação atentos aos novos conceitos e demandas de inclusão, governança e sustentabilidade, levar este trabalho adiante.

Com a mesma dedicação, vem honrando toda tradição da nossa Associação Comercial da Bahia. Com uma atuação incansável e inovadora, merecem destaques o Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade e o Fórum Baiano de Direito das Cidades, ambos sob sua coordenação e com ampla repercussão nacional.

Em seu discurso de agradecimento, Isabela falou com muita emoção, tocando a todos os presentes, e particularmente a mim, que acompanho sua trajetória desde os primeiros passos. Com muito brilho no olhar e firmeza nas palavras, destacou a influência familiar em sua formação como empresária e cidadã, citando o “pragmatismo que a vida requer” e da vida como ela é, que está no sangue dos seus pais e avós, que construíram uma linda história de superação e conquistas.

Por tudo isso, a outorga da Comenda 2 de Julho vai muito além do título. Significa o merecido reconhecimento por parte de toda sociedade civil organizada, da classe empresarial e de todos que acreditam na consciência cidadã participativa transformadora.

Seguiremos juntos, Bela, trabalhando e defendendo o seu empenho em mostra para todos que "não pode existir sustentabilidade sem se falar na dignidade da pessoa humana".

*Isabela Suarez é presidente da Fundação Baía Viva e a vice de Sustentabilidade da ACB