Em Vitória da Conquista, ACB avança na interiorização e fortalece diálogo com setor produtivo

A Associação Comercial da Bahia (ACB) realizou, nesta quarta-feira (17), uma agenda de atividades em Vitória da Conquista que marca mais um passo de seu projeto de interiorização. A iniciativa busca ampliar a presença da entidade no interior do estado, fortalecer o associativismo empresarial e construir uma agenda de demandas dos diversos setores produtivos da Bahia.

Para a presidente da ACB, Isabela Suarez, essas escutas regionais são fundamentais para a construção de uma pauta que reflita a realidade de quem produz e gera empregos no estado. “A proposta é estar cada vez mais próxima de quem movimenta a economia da Bahia, entendendo os desafios de cada região para que possamos defender essas pautas de forma consistente junto aos governos e demais instâncias de decisão”, destacou.

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A agenda em Vitória da Conquista dá continuidade a esse movimento de aproximação da entidade com os diferentes segmentos econômicos baianos. Na semana passada, representantes da ACB estiveram na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, ouvindo produtores rurais sobre desafios relacionados à infraestrutura, energia elétrica e logística. Em outra oportunidade, a entidade também visitou a cidade de Juazeiro e também tem recebido demandas de produtores de cacau, incluindo preocupações sobre a importação da Costa do Marfim e discussões sobre o percentual de cacau utilizado na fabricação de chocolates no Brasil.

A programação foi liderada por Isabela Suarez, com a participação do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (Faceb), Paulo Cavalcanti. Durante a visita, foram oficializadas as filiações da ArcelorMittal e das Indústrias Químicas do Têiu à Associação Comercial da Bahia. A agenda também promoveu um debate sobre os desafios enfrentados pelos setores de comércio, indústria, serviços, agricultura e mineração. O encontro resultou na adesão de 15 novos empresários à ACB, reforçando a estratégia de fortalecimento do associativismo e da representatividade empresarial em todo o estado.

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, participou da agenda e agradeceu a atenção dedicada à cidade e à região, colocando-se à disposição para atuar em conjunto com a entidade na defesa de pautas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico local.

Segundo Isabela Suarez, o processo de interiorização continuará nos próximos meses e culminará na elaboração de um documento reunindo as principais demandas identificadas junto ao setor produtivo baiano. O objetivo é fortalecer o diálogo com os poderes públicos e contribuir para a construção de soluções que impulsionem o desenvolvimento econômico do estado.