Empreender começa por dentro: habilidades empresariais e equilíbrio emocional

Maria Constança Carneiro Galvão - Foto: Divulgação

Empreender não é apenas abrir um negócio. É assumir decisões, administrar riscos e lidar diariamente com pessoas, números e emoções. Ao longo da minha trajetória como contadora, empresária e dirigente institucional, aprendi que o verdadeiro diferencial de uma empreendedora não está apenas no conhecimento técnico, mas na capacidade de desenvolver habilidades empresariais aliadas ao equilíbrio emocional.

Muitas mulheres têm talento, ideias e disposição para empreender, mas travam diante da insegurança, do medo de errar ou da dificuldade de se posicionar. Isso é mais comum do que se imagina. Ninguém nasce pronta. Habilidades se constroem com prática, disciplina e consciência. Liderança, organização, comunicação, planejamento e resiliência não surgem por acaso; são fruto de escolhas diárias.

Empreender exige método. Não existe negócio sustentável sem controle, sem metas claras e sem acompanhamento de resultados. Mas também exige maturidade emocional. É preciso aprender a lidar com pressão, frustrações e mudanças constantes. Quem não governa as próprias emoções acaba sendo governada pelas circunstâncias.

Costumo dizer que gestão começa em quem decide. Antes das planilhas, vem a postura. Antes das estratégias, vem o autoconhecimento. Uma empreendedora resolutiva é aquela que assume responsabilidade, busca capacitação, aceita aprender com os erros e não terceiriza suas decisões.

Também aprendi que ninguém cresce sozinho. O associativismo, as redes de apoio e a troca de experiências aceleram o amadurecimento profissional. Compartilhar vivências, ouvir outras histórias e construir conexões amplia horizontes e fortalece trajetórias. Vejo isso de perto no ambiente associativo. Na Associação Comercial da Bahia, hoje presidida por Isabela Suarez, exemplo de mulher que alia preparo, sensibilidade e firmeza nas decisões, convivemos com uma diretoria feminina cada vez mais presente e atuante. Entre elas, minha própria atuação como vice-presidente reforça minha convicção de que liderança se constrói com método, equilíbrio emocional e compromisso com o coletivo.

Empreender é um exercício permanente de desenvolvimento humano. Não se trata apenas de lucro, mas de propósito. É alinhar razão e emoção para gerar impacto, construir algo sólido e deixar contribuição real para a sociedade.

Se você deseja empreender, comece investindo em você. Fortaleça suas competências, cuide do seu equilíbrio e confie no processo. O sucesso não vem da pressa, mas da constância. E toda mulher pode se tornar uma empreendedora segura, dinâmica e bem-sucedida, desde que esteja disposta a crescer por dentro para avançar por fora.

*Maria Constança Carneiro Galvão, vice-presidente da ACB