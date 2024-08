Expo Favela Bahia 2024 terá lançamento oficial na sede da ACB

- Foto: Divulgação

A sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), situada no bairro do Comércio, em Salvador, foi o espaço escolhido para o evento oficial de lançamento da Expo Favela Innovation Bahia 2024, programado para a próxima sexta-feira. Maior feira de inovação e empreendedorismo do setor no Brasil, a edição estadual vai acontecer entre os dias 27 e 28 de setembro, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

O evento de lançamento vai contar com a presença de lideranças sociais e associativistas, representantes do setor governamental, empreendedores, autoridades, patrocinadores, parceiros do evento, influenciadores e lideranças de favelas.

Com uma extensa programação de palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentação de startups, debates, cursos e capacitações, a Expo Favela tem como principal objetivo dar visibilidade às iniciativas da favela, além de promover um palco de encontros com fundos de investimentos que possam acelerar empreendimentos.

Como informa Marcio Lima, presidente da Central Única das Favelas (CUFA) Bahia e vice-presidente nacional da entidade, as favelas brasileiras movimentam uma economia de mais de 200 bilhões de reais por ano, o que justifica a necessidade de caminhar em direção ao futuro e promover mais espaços e oportunidades para estes empreendedores, o que levará a Bahia e o Brasil a uma verdadeira e consistente inclusão econômica e social.

“Realizar o ato de lançamento na ACB só reafirma o compromisso socioeconômico que a instituição tem ao longo dos seus mais de 200 anos. A Expo Favela é a maior feira de negócios que conecta empreendedores das favelas com investidores, e enxergamos na ACB a oportunidade de uma grande parceria entre os associados e nossos empreendedores. Como diz Celso Athayde, ‘Favela não é Carência, Favela é Potência’", complementa Márcio Lima.

Como avalia o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, acolher, capacitar e incentivar os empreendedores das favelas, das pequenas cidades, do mercado informal, é um caminho eficiente para o desenvolvimento do país, com elevação do sentimento de pertencimento, da autoestima cidadã e da qualidade de vida dos brasileiros.

“O lançamento da Expo Favela na sede da ACB soma-se a outras iniciativas que colocamos em curso, como o projeto Marsúpio, voltado para o acolhimento, capacitação e desenvolvimento pleno do que chamo de empresário raiz, aquelas pessoas que ainda se encontram trabalhando de modo informal, mas que precisam apenas de apoio para crescerem, criarem novas oportunidade e melhorarem de vida”, finaliza Cavalcanti.