Gasto Brasil: um novo passo pela transparência que transforma

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (23), estarei em São Paulo para participar do lançamento do Gasto Brasil, uma nova ferramenta que permitirá à sociedade acompanhar, em tempo real, os gastos públicos em todas as esferas: federal, estadual e municipal. O evento será realizado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no simbólico Pátio do Colégio, e marcará mais um passo da rede associativista em direção ao que chamo de consciência cidadã participativa transformadora.

Esse movimento não começou agora. Foi amadurecido durante o Encontro Nacional de Integração do Associativismo, que tivemos a honra de sediar recentemente na sede da bicentenária Associação Comercial da Bahia. Aqui, em Salvador, ficou claro para todos nós que o Brasil precisa, mais do que nunca, de um associativismo ativo, propositivo e comprometido com as grandes causas nacionais. Transparência nos gastos públicos é uma dessas causas.

Durante muitos anos, o Impostômetro nos ajudou a entender o peso da carga tributária que carregamos. Agora, com o Gasto Brasil, teremos a oportunidade de enxergar para onde está indo o dinheiro arrecadado — e, principalmente, o que está sendo feito com ele. A diferença entre um Estado que arrecada e um Estado que serve está justamente na clareza com que esses recursos são geridos.

Mais do que uma ferramenta tecnológica, o Gasto Brasil é um chamado à participação. Ele nos convida a sair do comodismo da indignação passiva e entrar numa nova etapa de cidadania ativa, baseada em dados, diálogo e responsabilidade compartilhada. Não basta cobrar. É preciso compreender, propor, fiscalizar e construir. E isso não se faz sozinho.

Como bem destacamos em nosso encontro na Bahia, o associativismo tem capilaridade, legitimidade e capacidade técnica para liderar esse processo. A Associação Comercial da Bahia está pronta para fazer a sua parte. Já temos, inclusive, espaço reservado para instalar o painel do Gasto Brasil em nossa sede. Será mais um símbolo do nosso compromisso com a verdade dos números e a força da união.

A experiência recente de reunir lideranças empresariais de todo o país na sede da nossa Associação deixou uma lição clara: quando nos unimos em torno de propósitos maiores, os resultados aparecem. O Brasil que trabalha, que produz, que gera empregos e oportunidades, precisa estar à frente do debate nacional — não como mero espectador, mas como voz ativa na defesa de um Estado mais eficiente, menos burocrático e verdadeiramente comprometido com a população.

Vivemos tempos em que a confiança nas instituições precisa ser restaurada com gestos concretos. O associativismo tem o dever de liderar pelo exemplo. Ao apoiar iniciativas como essa, não estamos apenas discutindo números: estamos afirmando, com todas as letras, que a reconstrução do Brasil passa pela participação ativa da sociedade civil organizada. E, nesse caminho, estaremos sempre de portas abertas, como estivemos há mais de dois séculos, para quem quiser somar forças na construção de um país mais justo, transparente e cidadão.