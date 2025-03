Lições do Carnaval: união e ação!

Paulo Cavalcanti é o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: Divulgação

O Carnaval acabou e, como se diz, é agora que o ano realmente começa. Mas, em vez de apenas criticar, vamos refletir sobre as lições que podemos tirar dessa grande festa? Muitas vezes, falamos que o povo é alienado, que se contenta com “pão e circo”. Mas há algo poderoso nesse movimento.

O Carnaval é um fenômeno de união de propósitos, com milhões de pessoas mobilizadas em torno de um único objetivo, com disposição, energia e envolvimento. Está na hora da classe empresarial do país aprender com essa dinâmica e colocar seus blocos na rua. Usar o mesmo movimento psicológico e emocional que faz com que as pessoas se entreguem à festa e canalizá-lo para o fortalecimento da classe produtiva do Brasil!

Durante o carnaval, os foliões pagam para participar, aguardam ansiosas seus blocos, escolas de samba e trios elétricos, conhecem e interagem com novas pessoas, arriscam-se, brigam por espaço, estão dispostas a enfrentar qualquer situação e têm um propósito claro: se divertir e viver a experiência

Agora, olhemos para o nosso próprio setor. Quantos empresários realmente conhecem seus pares? Quantos participam ativamente das suas associações, federações e confederações? Quantos se preocupam em defender as pautas coletivas?

Hoje, mal conhecemos nosso “bloco”, nossa “escola de samba”, nosso “trio”. Não procuramos saber quem está ao nosso lado, quem são os empresários que compartilham das mesmas dificuldades e dos mesmos desafios. Não participamos das assembleias, das reuniões, das decisões. Estamos desconectados.

Isso acontece na nossa Associação Comercial da Bahia e em todas as federações, confederações e entidades representativas da classe produtiva do país. Se quisermos um Brasil mais forte, precisamos mudar essa cultura e transformar a classe produtiva em um movimento nacional coeso, forte e participativo – exatamente como o Carnaval!

Nesta Quarta-Feira de Cinzas vamos nos unir em um só movimento: Empresários, associem-se! Conheçam os outros associados, os presidentes das associações comerciais, das federações, das confederações. Se não conhecemos nosso próprio setor, como queremos influenciar o futuro do Brasil?

No Carnaval, quando milhões de pessoas querem uma festa organizada, tudo funciona: o policiamento e a limpeza são eficientes, os postos de saúde e as instituições atuam de forma impressionante, tudo porque existe pressão e interesse coletivo. E se fizermos o mesmo para transformar o Brasil em um país competitivo e favorável à livre iniciativa?

A união que vemos no Carnaval precisa se refletir na classe produtiva do Brasil. Assim como os foliões vestem suas camisas e se organizam para participar dos blocos, vamos unir forças e agir estrategicamente. O Brasil só será forte quando a classe empresarial estiver organizada, conectada e disposta a agir unida e com os mesmos propósitos.Vamos aprender com o Carnaval e nos unir vestindo a mesma camisa? Associe-se a uma entidade de classe e dê esse grande passo.