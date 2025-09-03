Mediação e Arbitragem com a credibilidade da ACB

O advogado e vice-presidente Jurídico e de Compliance da ACB, José Luiz Sobreira - Foto: Divulgação

Vivemos ainda a era da indústria do conflito. Processos judiciais crescem em número e duração, travando negócios e drenando recursos valiosos de empresas de todos os portes. Litigar envolve custos indesejados, tempo, desgaste emocional e estratégico, além do risco concreto de uma decisão que desagrade a ambas as partes. Para quem empreende, resolver conflitos com agilidade e segurança jurídica é vital para a saúde e continuidade do negócio.

É nesse cenário que os meios adequados de solução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, tornam-se aliados indispensáveis. A mediação empresarial possibilita que as próprias partes, com auxílio de um mediador qualificado, construam consensos duradouros. Já na arbitragem, as decisões são proferidas com rapidez por especialistas na matéria em disputa, em instância única, sem recurso, com efetividade, técnica e previsibilidade.

Na Bahia, empresários dispõem de uma porta de solução de conflitos completa, segura e acessível: a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia (ACB). Vinculada à mais antiga entidade empresarial do Brasil, com mais de 210 anos de história, essa Câmara oferece estrutura física de excelência, com sede no belíssimo Palácio da ACB, e um corpo técnico renovado, preparado para conduzir procedimentos com seriedade, confidencialidade, imparcialidade e independência.

A Câmara da ACB adota regulamentos modernos e uma tabela de custas e honorários justa e acessível, compatível com a realidade econômica da região e com a capacidade do empresariado baiano, inclusive os micro e pequenos empreendedores. Isso torna viável o acesso de todos a soluções extrajudiciais eficazes.

A atual gestão da ACB, presidida por Isabela Suarez, tem priorizado institucionalmente a Câmara, inserindo-a no planejamento estratégico da entidade, com ações voltadas à sua valorização e maior integração com o setor produtivo.

A mensagem é clara: o empresário não precisa, necessariamente, bater às portas do Judiciário. A Câmara da ACB está aberta, pronta e equipada para auxiliar na superação de conflitos com eficiência, respeito às partes e foco na solução. Como instituição genuinamente baiana, deve ser valorizada, prestigiada e utilizada como pilar de um ambiente de negócios mais estável, moderno e competitivo.

Escolher o caminho adequado é também um gesto de inteligência empresarial. Escolha resolver. Escolha a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da ACB.