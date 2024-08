Núcleo de Saúde da ACB promove bem-estar e qualidade de vida

Agnaluce Moreira, vice-presidente e coordenadora do Núcleo de Saúde da ACB - Foto: Renata Marques | Anota Bahia

O Núcleo de Saúde da Associação Comercial da Bahia (ACB) é uma iniciativa inovadora voltada para a promoção da saúde e do bem-estar de seus associados e das empresas a eles vinculadas. O núcleo surgiu como resposta às crescentes demandas por cuidados preventivos e promoção de hábitos saudáveis no ambiente empresarial, buscando proporcionar benefícios diretos e significativos para toda a comunidade associada.

Em reunião recente, renomados profissionais da área da saúde e representantes de diversas empresas associadas que compõem o Núcleo se reuniram para definir o planejamento das ações para o segundo semestre de 2024, estabelecendo as principais campanhas e programas que serão implementados ao longo dos próximos meses, com o objetivo de proporcionar uma gama diversificada de benefícios para todos os associados.

Para marcar o início das atividades, será realizada a primeira campanha contra o colesterol, em 8 de agosto, Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, com foco na conscientização sobre os riscos do colesterol elevado e a importância de manter níveis saudáveis para a prevenção de doenças cardiovasculares. Haverá palestras informativas, exames de colesterol gratuitos e orientações nutricionais.

A escolha do colesterol como tema inaugural não é por acaso. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o colesterol elevado é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, que são a principal causa de morte no mundo. Com essa campanha, esperamos educar e motivar os associados a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis e a realizarem exames regulares para monitorar seus níveis de colesterol.

Outras iniciativas estão previstas, como Campanhas de Vacinação, Programas de Atividade Física, Orientação Nutricional, Saúde Mental, Técnicas de Gerenciamento do Estresse, Check-ups Preventivos, Programas de Mentoria, Eventos e Workshops, além do Programa de Turismo em Saúde, em parceria com a Secretaria de Turismo Estadual para tornar Salvador a capital do turismo em saúde, e do lançamento de um plano complementar e suplementar de saúde com preços diferenciados e condições especiais para os associados da ACB.

Com estas ações, o Núcleo de Saúde da ACB não apenas se concentra na saúde física, mas também visa criar um ambiente de trabalho mais saudável e harmonioso. Assim, espera-se reduzir o absenteísmo, aumentar a produtividade e promover um senso de comunidade entre os associados. As empresas associadas também se beneficiarão diretamente, com colaboradores mais saudáveis e motivados, o que se refletirá em um ambiente de trabalho mais positivo e eficiente.

Convidamos os associados a conhecerem o Núcleo de Saúde e a aproveitarem as oportunidades oferecidas para melhorar sua saúde e qualidade de vida. Juntos, vamos construir uma comunidade empresarial mais saudável, feliz e produtiva.

Para mais informações sobre o Núcleo de Saúde e como participar das próximas atividades, entre em contato com a Associação Comercial da Bahia. Juntos, faremos da saúde uma prioridade em nossas vidas e em nossas empresas.

*Agnaluce Moreira - vice-presidente e coordenadora do Núcleo de Saúde da ACB