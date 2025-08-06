O empresário baiano não é problema, mas solução

Isabela Suarez - Presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), entidade bicentenária, a mais antiga do gênero nas Américas, sempre foi a casa mãe de todo o setor empresarial e produtivo. Como a segunda mulher a ocupar o cargo em 214 anos, reforçaremos este protagonismo. Além desta premissa, o planejamento estratégico e executivo para gestão do próximo biênio lastreia-se em um forte compromisso com o fortalecimento do setor empresarial e o desenvolvimento sustentável para o estado como um todo, trazendo benefícios concretos em diversas frentes.

Sem deixar de lado as tradições e a força dessa história, inicia-se um projeto de Liderança Moderna e Engajada, com inovação e continuidade dos legados e conquistas das gestões anteriores. Seja porque previsto na Constituição, aplicado no Brasil e base das maiores democracias do planeta, o pensamento econômico liberal, a força do empreendedorismo e a união dos empresários serão alicerces inquebrantáveis para se conduzir a ACB em um momento desafiador para o setor produtivo, mais um a ser superado pela resiliência do segmento empresarial baiano.

O objetivo a ser alcançado, diariamente, é o fortalecimento o papel da ACB como uma “trincheira” na defesa dos interesses dos empresários, em um contexto de desafios, como a instabilidade nas relações comerciais internacionais, a alta carga tributária e a burocracia excessiva. Não há mais espaço para fakenews que colocam o setor produtivo no lugar de vilão. São os agricultores, os industriais, a hotelaria, a mineração, a pesca, o comércio e serviços os verdadeiros responsáveis, direta ou indiretamente por justiça social, equilíbrio ecológico e geração de riqueza, mantendo os altos custos do aparato estatal, que, por sua vez, precisa ser mais eficiente, eficaz e indutor de investimentos. E sem empresário, não há desenvolvimento.

Neste contexto, imprescindível ampliar a representatividade da ACB nos debates econômicos e políticos, garantindo que a voz do empresariado seja ouvida em decisões que impactam o ambiente de negócios. Isso inclui a criação de uma comissão de prerrogativas para conter abusos e defender os direitos dos empreendedores.

O Fortalecimento do Associativismo, pilar da gestão de Paulo Cavalcanti, que agora segue na presidência do Conselho Superior da ACB, esta casa consolidada e base de uma rede colaborativa para reorganizar o setor empresarial baiano, que perdeu nas últimas décadas. É essencial integrar todos os setores da economia – do comércio à indústria, do agronegócio às pequenas e médias empresas – para ampliar sua influência e impacto, e esta meta será alcançada.

A ACB é força motriz, com potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado, com sustentabilidade, atração de investimentos, melhoria de infraestrutura, geração de empregos e incentivos aos micro, pequenos e médios empreendedores.

Tudo isso a partir do diálogo, cooperação e entregas realizada das parcerias entre público, privado, ciência e sociedade, para uma Bahia cada vez mais aberta a novos negócios, consolidando a ACB como um escudo e uma ponte para quem empreende, investe e acredita no potencial do estado.