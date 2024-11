OEC 80 Anos: uma história de pessoas e engenharia

- Foto: Divulgação

Em 2024, a OEC (Odebrecht Engenharia e Construção) celebra 80 anos de uma trajetória marcada por desafios, conquistas e uma contribuição significativa para o desenvolvimento econômico e social, tanto no Brasil quanto no exterior. Fundada em 1944 por Norberto Odebrecht, a empresa emergiu como uma das principais construtoras do País, expandindo suas operações para 38 países ao longo de oito décadas, incluindo a execução de mais de 3 mil obras, como metrôs, ferrovias, rodovias, pontes, usinas hidrelétricas (térmicas e nucleares), aeroportos, plantas petroquímica e refinarias.

Este marco histórico é uma oportunidade para refletir sobre a evolução da empresa e seu impacto no cenário global. Desde seus primeiros projetos de infraestrutura no Brasil, a OEC demonstrou uma capacidade ímpar de adaptação e inovação – empregando tecnologia empresarial e técnica para superar desafios considerados intransponíveis. A empresa é responsável por algumas das obras mais icônicas do Brasil, como a Ponte Rio-Niterói e o Metrô de São Paulo, além de projetos internacionais de grande envergadura, como a Hidrelétrica de Capanda, em Angola, o Aeroporto Internacional de Miami, e a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

Aos 23 anos de idade, Norberto Odebrecht fundou a construtora e começou a realizar uma série de projetos em Salvador e no interior da Bahia. Já nos anos 1960, a empresa se destaca e passa a ser reconhecida pela capacidade em realizar obras de infraestrutura de grande complexidade, como a construção de rodovias e usinas hidrelétricas, que foram fundamentais para o desenvolvimento urbanístico do País. A década de 1980 marcou o início da internacionalização da OEC, com projetos na América Latina e África, consolidando sua presença em mercados emergentes.

A contribuição da OEC vai além dos números. A empresa tem desempenhado um papel crucial na transferência de tecnologia e no desenvolvimento de competências locais, promovendo o crescimento sustentável nas comunidades onde opera. Através de parcerias com governos e instituições locais, a OEC tem investido em programas de capacitação profissional e desenvolvimento social, que já permitiram a formação de cerca de 100 mil pessoas em 13 países.

Nos últimos anos, a OEC vem se adaptando a um ambiente de negócios em constante mudança e a exigências regulatórias cada vez mais rigorosas. A empresa continua a se reinventar, adotando práticas de governança ainda mais transparentes e sustentáveis, e investindo em inovação tecnológica para aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental de suas operações.

Atualmente, emprega mais de 15 mil colaboradores em 14 países diferentes. Apenas nos últimos cinco anos, soma mais de R$ 20 bilhões em novos contratos. A história da OEC é um exemplo de como uma empresa brasileira pode se tornar um ator global, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social em escala mundial. Ao celebrar 80 anos, a OEC celebra seu legado de realizações e reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência, valores que continuarão guiando suas operações nos próximos 80 anos.