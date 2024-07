Podcasts da ACB buscam participação democrática do setor produtivo

Fernanda Dourando e Paulo Cavalcanti - Foto: Victoria Cardozo

“Precisamos estar conectados com o nosso tempo. E hoje, os podcasts são uma ferramenta acessível e dinâmica para transmitirmos nossas mensagens, dizer para toda a sociedade e para os gestores públicos onde o nosso calo aperta e, a partir do debate democrático, harmonioso e contribuitivo, buscarmos ideias para um ambiente melhor para todos”.

Desta maneira, o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, apresentou a série de podcasts lançados pela entidade, em parceria com o portal “E Aí?”, na sexta-feira (14), e que a cada semana entrevistará políticos, empresários, gestores e outros formadores de pensamento, para debaterem temas estruturantes para o país, sempre alinhados à consciência cidadã e ao fortalecimento da democracia participativa.

Apresentador do podcast “É da nossa conta!” (com novos episódios toda segunda-feira, às 19h), ao lado da jornalista Fernanda Dourado, Cavalcanti aproveitou ainda para fazer uma convocatória para que os líderes associativistas da Bahia se apropriem do espaço e participem dos debates.

“O convite é amplo. Queremos ouvir todos que fazem parte e lideram o associativismo da classe produtiva da Bahia. Vamos nos aproximar com ação, com atitude. Ouvir onde o calo de cada setor aperta, chamar os nossos representantes políticos eleitos por nós para discutir conosco, para que a gente possa realmente promover o que nos interessa, que é desenvolvimento econômico, segurança jurídica para toda classe produtiva do nosso estado. Vamos fazer acontecer”, convida Cavalcanti.

O primeiro entrevistado do “É da nossa conta!” foi o deputado federal Capitão Alden, que definiu a iniciativa como um projeto útil para incentivar e fomentar que as pessoas entendam e compreendam a realidade que as cercam.

“Não teria outro momento pra gente discutir democracia, especialmente no contexto em que estamos vivendo, de uma falsa democracia, ou como alguns falam, de uma democracia relativizada. A gente precisa realmente entender de fato o que é democracia, o que é democracia participativa, o que é cidadania. Entender o seu papel, entender o papel das instituições que compõem o Estado e não somente elas, mas também o terceiro setor e como a gente pode fazer parte deste processo, pra termos de fato uma democracia plena”, destacou Capitão Alden.

O segundo episódio entrevistou o também deputado federal Otto Alencar Filho, que destacou que uma das coisas que mais faltam hoje no brasileiro é a retomada dos valores familiares e culturais.

“Eu não sei dizer como a gente chegou a este ponto. Mas eu tenho a certeza absoluta de que daqui para a frente, a nova geração de deputados estaduais, federais, políticos e apoiadores sociais precisa se preocupar muito com estas questões de valores. De escolher candidatos que tenham a capacidade de, de forma honesta, justa, implantar na política uma cultura de meritocracia, de produtividade, de bons valores, para que a gente comece a melhorar e dar o exemplo para a sociedade”, disse Otto Alencar Filho.

Além do “É da nossa conta!”, outros dois podcasts serão exibidos semanalmente no canal do portal “E Aí?”, no YouTube. “Perspectivas”, apresentado pelo advogado e jornalista Zilan Costa e Silva, toda quinta-feira, e “Trajetórias da Bahia”, com o historiador Rafael Dantas, todas as quartas-feiras.