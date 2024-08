Presidente da ACB apresenta projetos e ações no sudoeste baiano

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia - Foto: Paulo Barreto / Divulgação

“A Força da Função Social da Empresa e da Consciência Cidadã Participativa Transformadora”. Este é o tema da palestra que o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, apresentou nos municípios de Vitória da Conquista e Jequié, na segunda-feira, 05, e na terça-feira, 06, respectivamente.

A agenda no sudoeste baiano tem o propósito de convocar lideranças empresariais, da sociedade civil organizada e empresários para se mobilizarem em torno do fortalecimento da democracia participativa, da valorização da função social da empresa e de uma maior presença dos cidadãos na gestão pública dos municípios, dos estados e do nosso país.

Fundador do Movimento Via Cidadã e autor do livro “E aí? Isso é da minha conta?”, Cavalcanti diz que a ideia é conscientizar toda sociedade, sobretudo as lideranças empresariais, sobre a necessidade de atuação conjunta, harmoniosa e contribuitiva em busca da melhor gestão pública para o nosso país, além de desenvolver sentimentos de pertencimento e unidade na sociedade.

“Temos uma fração ideal do Brasil e não podemos nos esquecer e nem nos afastar disso. Com conhecimento, disponibilidade e recursos, podemos contribuir para a construção de um país mais desenvolvido, inclusivo e com oportunidades. Nossas caravanas para o interior da Bahia estão sendo pensadas para difundir a mensagem de que a garantia de educação e saúde com qualidade e eficiência para todos, por exemplo, é um direito que é da conta de todos nós”, convoca o presidente da ACB.

Campanha de Valorização do Empresário

Realizados em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista (ACEVIC) e Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), os encontros também serviram para apresentação da Campanha de Valorização do Empresário, ação conjunta da ACB e Fundação Paulo Cavalcanti, que conta com apoio de outras entidades associativistas da Bahia.

“Queremos promover uma mudança de conceitos e percepções para que a população brasileira desenvolva orgulho dos empresários e empreendedores que assumem riscos e fazem girar a engrenagem da economia nacional, mostrando que, independentemente da área de atuação e do tamanho dos seus investimentos, é deles que provém a geração de riqueza e o bem-estar para toda sociedade”, justifica Cavalcanti.

Como destacou o presidente da ACIJ, Hugo Britto, a palestra foi transformadora, mobilizando a classe empresarial e o cidadão para desenvolver o conceito de pertencimento, um tema importante e significativo para o momento que passa o país.

“Acredito que vamos avançar em projetos comuns que venham realmente proporcionar o desenvolvimento empresarial e o pertencimento das pessoas. A relação institucional com Paulo Cavalcanti e sua fundação amadurece a nossa entidade, nos permite um olhar diferente com a sua forma de atuar e liderar. Um conceito da liderança colaborativa, fundamental para o desenvolvimento das entidades de classe”, complementa Britto.