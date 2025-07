Quando o dinheiro público ganha rosto

Associação Comercial da Bahia - Foto: Reprodução

Ontem, 15 de julho, quando a Associação Comercial da Bahia completou 214 anos de existência, o passado e o futuro se encontraram diante da sua sede, no coração de Salvador, no bairro do Comércio. Na mesma data em que celebramos mais de dois séculos de história do associativismo brasileiro, inauguramos dois marcos que apontam para uma nova era de participação e transparência: os painéis do Impostômetro e do GastoBrasil. Mais do que estruturas eletrônicas, eles representam um compromisso público com a cidadania consciente, o controle social e a democratização da informação.

Os painéis, fruto de uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em conjunto com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), permitem que qualquer cidadão acompanhe em tempo real quanto o País arrecada e como o dinheiro público está sendo gasto. São ferramentas visíveis e acessíveis, instaladas à vista de todos, com o propósito de aproximar o cidadão dos números que influenciam sua vida. Transformam dados em consciência e estatísticas em perguntas urgentes.

Essa inauguração representa mais do que um avanço tecnológico. É um gesto de cidadania. O Impostômetro nos mostra o resultado do esforço coletivo da sociedade produtiva brasileira. O GastoBrasil nos convida a refletir sobre a aplicação desses recursos. Estamos recebendo de volta aquilo que contribuímos? A resposta depende de fiscalização, de participação, de uma sociedade que não se acomoda diante da ineficiência e do desperdício.

Ao lançar esses dois painéis, a ACB reafirma sua vocação histórica de unir economia e cidadania. A instituição que nasceu em 1811 permanece atual, conectada com os desafios do presente e atenta às ferramentas que podem fortalecer a democracia e o desenvolvimento. Com os dados à vista e ao alcance da população, damos um passo a mais rumo à construção de um Brasil mais transparente, justo e participativo.

Na mesma ocasião, foi reforçada a mobilização nacional em defesa da criação do Dia Nacional do Associativismo, a ser celebrado em 15 de julho. A data não é apenas uma homenagem à fundação da ACB, mas um símbolo do valor da união, da organização da sociedade civil e da força transformadora do trabalho coletivo. Fortalecer o associativismo é reconhecer que ninguém muda um país sozinho.

O evento também marcou a apresentação do Projeto de Lei do Estatuto Nacional da Consciência Cidadã, uma proposta que busca ampliar o papel do cidadão na vida pública. Ao lado dos painéis, esse projeto reforça uma mensagem central: não basta saber quanto se arrecada ou quanto se gasta. É preciso despertar o senso de pertencimento e de responsabilidade coletiva. O Estatuto propõe um novo pacto entre sociedade e Estado, baseado na integração, na ação e no dever de transformar indignação em atitude.

Mais do que inaugurar dois painéis, a ACB abriu um novo tempo. Um tempo em que o associativismo se conecta à tecnologia, à informação e à consciência cidadã. Um tempo em que os números não são apenas dados frios, mas representações vivas da sociedade que queremos construir. Um tempo em que o Brasil aprende a olhar para si mesmo com mais lucidez e mais coragem.

Paulo Cavalcanti, presidente 2023/2025 da Associação Comercial da Bahia