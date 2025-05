Trabalho, cidadania e transformação

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia - Foto: Acervo ACB

Amanhã, celebramos mais um 1º de Maio. Mais do que comemorar o Dia do Trabalho, é preciso refletir sobre seu verdadeiro sentido: a construção de uma sociedade onde o esforço individual e o compromisso coletivo caminhem juntos.

Na bicentenária Associação Comercial da Bahia, sabemos que o trabalho é mais do que sustento. É caminho para a dignidade humana, meio de realização pessoal e força vital para o progresso das nações. Mas, para que essa força seja realmente transformadora, é preciso que esteja ligada aos princípios da consciência cidadã participativa transformadora.

Essa nova filosofia política e social que nos ensina que não basta trabalhar de forma mecânica. É preciso amadurecer nossa inteligência cidadã para agir, participar, exigir, propor e construir uma sociedade mais justa, livre e solidária. Cada trabalhador é também um cidadão, chamado a exercer seus direitos e deveres com a mesma dedicação que aplica no seu dia a dia.

Portanto, nesta quinta-feira, quando celebramos o Dia do Trabalho, a Associação Comercial da Bahia reafirma sua convicção de que o Brasil só avançará de forma verdadeira quando cada cidadão entender que seu papel não termina ao final do expediente. Transformar o País é um trabalho permanente, que precisa ser construído por todos nós, em cada momento das nossas existências.

A história nos mostra que as grandes conquistas sociais não nasceram da espera ou da acomodação. Foram fruto do esforço de gerações que entenderam que trabalhar é, também, construir as bases de uma cidadania ativa, onde direitos não são favores e deveres não são castigos, mas parte da responsabilidade de todos.

O trabalho, isolado de um sentido de pertencimento coletivo, corre o risco de se tornar apenas rotina. Por isso, é fundamental que cada conquista individual seja vista também como contribuição para o bem comum. Nenhuma transformação verdadeira se faz apenas de intenções; é no esforço cotidiano, consciente e solidário que se constrói uma sociedade melhor.

Neste espírito, a Associação Comercial da Bahia, como casa de diálogo e ação cívica, reafirma seu compromisso com o fortalecimento das instituições, a defesa da livre iniciativa responsável e a promoção de um ambiente onde trabalho e cidadania se entrelaçam como forças indissociáveis de uma verdadeira transformação.

Que este Dia do Trabalho seja, para todos nós, um lembrete de que cada jornada, cada conquista e cada gesto de participação constroem não apenas destinos pessoais, mas também o futuro do nosso País.