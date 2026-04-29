Urbanismo como caminho para uma Salvador mais integrada e viva

Isabela Suarez, presidente da ACB - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Associação Comercial da Bahia dá um novo passo em sua trajetória ao lançar a Câmara de Urbanismo, na última terça (28), iniciativa que parte do entendimento de que pensar a cidade é também pensar desenvolvimento econômico, inclusão social e qualidade de vida. Em uma capital como Salvador, marcada por diversidade, história e relação singular com o mar, o planejamento urbano precisa ocupar lugar central nas decisões sobre o presente e o futuro.

A Câmara nasce com o propósito de reunir diferentes vozes, do setor produtivo, da arquitetura, do urbanismo e da sociedade, em torno da construção de propostas concretas para o ordenamento da cidade. Mais do que um espaço de debate, trata-se de um ambiente de articulação e colaboração, onde ideias se transformam em caminhos possíveis.

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Salvador vive um movimento contínuo de transformação. É uma cidade que preserva um dos mais importantes centros históricos do mundo, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios de uma metrópole que cresce, se reinventa e demanda soluções inovadoras. Equilibrar tradição e modernidade é um dos maiores desafios; e também uma das maiores oportunidades.

Nesse cenário, o Centro Histórico e o Comércio se destacam como territórios estratégicos. São espaços que concentram memória, identidade e potencial econômico. Requalificá-los é essencial para que voltem a ocupar um papel central na dinâmica urbana, conectando passado e futuro de forma viva e sustentável.

A Câmara de Urbanismo surge com o objetivo de contribuir para uma Salvador mais integrada, diversa e funcional, capaz de valorizar seu patrimônio e, ao mesmo tempo, estimular novos negócios, atrair investimentos e melhorar a experiência urbana. Mais do que espaços formais de reunião, essas estruturas funcionam como núcleos dinâmicos de articulação, debate e proposição.

As Câmaras em funcionamento na ACB Bahia são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do ambiente de negócios. Elas fortalecem a representatividade, promovem integração entre setores e impulsionam iniciativas que beneficiam não apenas os empresários, mas toda a sociedade baiana.

Resolver está no nosso DNA. Acreditamos que o desenvolvimento da cidade se constrói por meio do diálogo e da cooperação entre diferentes atores. A Câmara de Urbanismo da ACB nasce com esse compromisso: ser um espaço permanente de articulação, capaz de reunir conhecimento, escuta e ação para propor soluções que respeitem a identidade de Salvador e contribuam para um futuro mais equilibrado, dinâmico e sustentável.