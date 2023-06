Via cidadã é o exercício da democracia participativa e do associativo

Para realmente transformarmos a cultura e a realidade do nosso país, precisamos exercer a nossa participação. Mais do que apenas reclamar verbalmente dentro de nossas casas ou replicar críticas ou ataques em grupos de mensagens e redes sociais, precisamos nos educar para participar com atitude, ação, organização, planejamento estratégico. E tudo isso exige mobilização, compreensão dos nossos direitos e deveres como cidadão.

Como divulgo em meu livro “E aí? Isso é da minha conta? Reflexões sobre a Consciência Cidadã Participativa Transformadora”, os que menos precisam dos serviços públicos, como educação e saúde, são os que neste momento mais podem fazer para promover melhorias para a maioria do nosso povo e, assim, ampliarmos a capacidade do nosso país em produção de riquezas e promoção de justiça social.

A maioria do nosso povo não se sente incluída, não goza dos pilares da autoestima cidadã, não acredita nas instituições públicas do Estado brasileiro. Consequentemente, não tem senso de unidade e pertencimento e, o que é ainda mais grave, não conhece seus próprios direitos e garantias constitucionais.

As pessoas que pagam as maiores cargas de impostos, aquelas que tiveram mais oportunidades de acesso a escolas eficientes, sejam empreendedores, professores, executivos, profissionais liberais, servidores públicos ou até mesmo nossos representantes públicos eleitos por nossos votos diretos, são os cidadãos brasileiros com as maiores responsabilidades por mudar essa cultura não participativa que se enraíza em nossa sociedade atual.

Neste momento, proponho começarmos um movimento de transformação a partir da histórica Associação Comercial da Bahia, a primeira entidade associativista do Brasil e das Américas, a bicentenária casa das conquistas econômicas e sociais do nosso estado e do nosso país.

Começaremos por consagrar uma chapa única para nosso próximo biênio, que tem no cerne do seu posicionamento a transformação do nosso estado a partir da consciência cidadã e do exercício da democracia participativa. Estas serão as fontes do resgate do crescimento econômico e social da Bahia e do Brasil.

Vamos demonstrar o que queremos e começaremos com o mais simbólico dos atos, aquele mesmo que tanto criticamos hoje em dia, que é o nosso direito de participar com voz e voto.

A Associação Comercial da Bahia aguarda por seus associados e também aqueles cidadãos que não são sócios, mas acreditam que podemos transformar nosso país. Estão todos convidados a participar deste movimento, cujo primeiro passo acontece no dia 14 de junho, data da nossa eleição. Durante todo o dia, nossa casa estará de portas abertas, aguardando sua presença para votar e aderir ao nosso abaixo-assinado de apoio ao Movimento Via Cidadã.

Vamos demonstrar que somos sim, capazes de construir e viver em um Brasil melhor. E isso só depende de cada um de nós. Vamos juntos descer para as reuniões do nosso condomínio chamado Brasil e exercer o nosso direito à democracia participativa.