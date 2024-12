Rodada completa

- Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Peço licença aos leitores dessa coluna para hoje não falar sobre esportes olímpicos (prometo que volto ao tema na semana que vem). Isso porque a rodada final do Brasileirão 2024, que acontecerá toda neste domingo, às 16h, promete emoções poucas vezes vistas em suas edições de pontos corridos, desde 2003. Sentimentos fortes que envolvem inclusive os dois times baianos, sobretudo o Bahia, que tem a faca e o queijo na mão para voltar a disputar a Copa Libertadores, após 35 anos.

Das 10 partidas da derradeira 38ª rodada, apenas uma não têm grande relevância para o campeonato ou para os destinos das equipes em 2025 (e ainda assim, vale, simbolicamente alguma coisa para os envolvidos). Costumo reclamar da quantidade exagerada de vagas brasileiras para a Libertadores e Sul-Americana, mas esse ano, com os já tradicionais quatro postos reservados ao rebaixados, o excesso de ofertas deixará o domingo final de futebol no Brasil com um gostinho especial.

Vamos ao roteiro! A começar pela disputa de campeão, que pela 9ª vez em 22 edições dos pontos corridos será conhecido apenas na última rodada. Com o Botafogo precisando apenas de um empate em casa, contra o São Paulo, para ficar com o troféu, a tendência é que não tenhamos a mesma tensão e emoção de campeonatos como os de 2004 (Santos), 2009 e 2020 (Flamengo).

A luta pelo título, contudo, dá também um tempero extra à melhor das brigas deste domingo: a contra o rebaixamento. No duelo de Palmeiras e Fluminense, ambos têm a obrigação de vencer a partida: o Verdão pela chance de alcançar o Botafogo, e o Tricolor para se livrar do descenso. Em caso de empate, o Flu ainda tem boas chances de escapar, mas teria que torcer para que o Bragantino não vença o já degolado Criciúma, em Bragança (o time paulista, aliás, livra-se do Z-4 com um triunfo simples), ou para que o Athlético-PR não pontue na rodada.

O confronto direto do Furacão com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, tende a ser um dos melhores jogos de toda a rodada. Em caso de empate, o Galo se salva, mas o time paranaense fica na dependência de que o Flu não pontue e que o Bragantino não vença (um triunfo dos mandantes elimina o vínculo com o jogo do Fluminense). Em caso de vitória do Rubro-Negro, quem fica ameaçada é a equipe mineira, que passa a torcer contra esses mesmos resultados de Braga e Flu. De certo é que, ou teremos um grande caindo (Galo, Flu ou Furacão) ou um novo rico do futebol brasileiro (o Bragantino com os euros da Redbull).

Baianos no holofote

O Bahia tem tudo para conquistar a última vaga na Libertadores, garantindo a 8ª posição com um triunfo simples contra o já rebaixado e vice-lanterna Atlético-GO, na Fonte Nova. Difícil imaginar o tamanho da tragédia e frustração caso a classificação não venha, ainda mais que mesmo em caso de derrota, o Tricolor garante seu lugar no torneio continental caso o Cruzeiro não vença o Juventude, em Caxias do Sul, com o time gaúcho precisando do empate para garantir uma vaga na Sul-Americana.

O Vitória (11º, com 46 pontos) já carimbou sua vaga na Sula, mas sonha ainda com a 9ª colocação do Brasileiro, que lhe daria um posto direto na 3ª fase da Copa do Brasil. Para tanto, precisa vencer o Flamengo, no Maracanã, torcer para que o Cruzeiro perca para o Juventude, e que o Vasco não ganhe do já rebaixado Cuiabá, no Mato Grosso. Combinação complicada de resultados, mas que esse Brasileirão já mostrou ser uma realidade possível.

A rodada tem ainda o Fortaleza duelando com o Inter, em casa, pela 4ª posição (o que igualaria a melhor colocação da equipe cearense na história, repetindo 2021). Outro encontro de ‘menor valor’ é Grêmio x Corinthians, no qual a única coisa em jogo é a ínfima possibilidade de o time gaúcho (14º, com 45) perder sua vaga na Sul-Americana, o que aconteceria apenas em caso de derrota, com vitórias de Juventude, Atlético-MG e Fluminense.

É isso. Domingo estarei na Fonte Nova, na tribuna de imprensa, com meu computador e outras tantas telas possíveis para acompanhar a rodada, que promete ser inesquecível.