“A mudança de estilo de vida vai ser muito importante para os próximos anos”, diz Leila Brito

Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico da Fundação José Silveira - Foto: Shirley Stolze \ Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira (26), o Grupo A TARDE e o Anota Bahia promoveram mais uma série de encontros empresariais com foco em temas de relevância na atualidade. O Bahia Meeting Saúde aconteceu no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, e reuniu representantes da medicina, empresários, CEOs e outros agentes do setor, discutindo o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”.

Na ocasião, em conversa com nossa reportagem, a gestora Leila Brito, que está à frente do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira (FJS), falou sobre o processo crescente de envelhecimento da população e a necessidade do setor estar preparado. A população idosa cresceu 57,4% nos últimos 12 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Como é que nós vamos dar conta desses anos adicionais que a nossa população vem tendo? Então nós precisamos usar sempre a tecnologia a nosso favor. Não só a tecnologia, mas também o estilo de vida, a mudança de estilo de vida vai ser muito importante para os desafios da saúde nos próximos anos”, conta Leila.

A gestora reforçou que, a partir da atenção e de um maior cuidado nos hábitos e estilo de vida, a qualidade de vida apresenta melhora. “A gente precisa ter cuidado com essa população [idosa], e nós também vamos viver muito mais, e que tipo de vida é que nós estamos querendo pra nós, e pra a população, e a Bahia é uma dos estados que a população envelhece mais rápido”, comentou.

Durante a entrevista, Leila também abordou o uso das novas tecnologias e afirmou que a inteligência artificial vai mudar tudo, especificamente na forma da gestão. “Todas as organizações precisam se adaptar, todos os gestores, líderes, executivos e também em saúde precisam se adaptar a um novo momento. É uma revolução e a necessidade do aprofundamento para que as organizações estejam prontas para esse novo momento”, destacou a diretora de inovação da FJS.

