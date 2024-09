Abertura da Casas Conceito reuniu convidados no Palacete Tira-Chapéu

Giovanna Victer, Andrea Velame e Fause Haten - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Entre os dias 03 de setembro e 03 de novembro, o Palacete Tira-Chapéu receberá mais uma edição da Mostra Casas Conceito, em Salvador.

Fundada por Andrea Velame, a exposição vai receber diversos profissionais da arquitetura e decoração de interiores, além de eventos gastronômicos, manifestações artísticas e culturais.

Giovanna Victer, Andrea Velame e Fause Haten | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Guilherme Araújo e Fernanda Bahia | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Nathalia Velame | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Ticiana Vilas Boas e Mariana Tanajura | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Carlinhos Brown | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Claude Troisgros, Andrea Velame e Batista | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Fernando Torquatto e Aurora Mendonça | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Alexandre Mendes e Antônio Mazzafera | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Maestro João Carlos Martins | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Em um evento exclusivo e fechado, a pré-abertura da mostra aconteceu na noite desta segunda-feira (02) com um baile de máscaras e apresentações de Carlinhos Brown e do maestro João Carlos Martins. Convidados especiais e autoridades marcam presença no evento.