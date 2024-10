Agência Diva e Grupo San Sebastian confirmam novo camarote na folia baiana

Projeto do Camarote Baiano - Foto: Divulgação

Na noite da próxima quinta-feira (10), o Rosewood Hotel, localizado em São Paulo, vai receber o evento de lançamento do Camarote Baiano 2025. O espaço será uma das atrações do Circuito Dodô (Barra/Ondina) e marca a fusão da Agência Diva e o Grupo San Sebastian especialmente para o Carnaval de Salvador.

O novo camarote deve ficar localizado no quarteirão do Hotel Monte Paschoal e promete ser o maior mirante da Barra. Além disso, o ambiente vai receber diversos artistas nos seis dias de Carnaval, com nomes do Axé e do Pop brasileiro. A programação será revelada em breve.

A Agência Diva possui outros espaços na folia de Salvador, como o Camarote Harém, e está realizando uma parceria com o Grupo San Sebastian, conhecido por fazer grandes produções, como o San Folia, realizando eventos e gerenciamentos de blocos na capital baiana, além da Micareta São Paulo.