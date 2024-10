Agnaluce Moreira destaca as inovações e planos futuros do Sabin durante o Bahia Meeting Saúde

Agnaluce Moreira, gestora do Sabin Diagnóstico e Saúde em Salvador - Foto: Renata Marques | Anota Bahia

Agnaluce Moreira, gestora do Sabin Diagnóstico e Saúde em Salvador, participou do Bahia Meeting Saúde nesta quinta-feira, 26, promovido pelo Grupo A TARDE e pelo Anota Bahia no Bistrot Trapiche Adega. Durante o evento, Agnaluce destacou o compromisso do Grupo Sabin com a inovação e as iniciativas que estão transformando o atendimento à saúde na Bahia.

“O grupo Sabin é um grupo que nasceu buscando e protagonizando a inovação. Completando 40 anos em 2024, estamos cada vez mais desenvolvendo a plataforma de atuação do grupo com iniciativas como a Rita Saúde, criada pela instituição para conectar pessoas que procuram atendimentos de saúde a serviços de excelência, além dos serviços oferecidos pela Amparo Saúde, dedicada à atenção primária em saúde com telemedicina,” explicou Agnaluce.

Ela ressaltou o papel da Amparo Saúde na redução de custos e na melhoria dos desfechos clínicos, enfatizando a importância do apoio às operadoras e empresas. “Como parceira das operadoras e empresas, a Amparo tem apoiado a redução dos custos com saúde e sinistralidade médica, bem como o absenteísmo. Ela também contribui com a melhoria de desfechos clínicos.”

>>> Futuro da medicina no estado é discutido o Bahia Meeting Saúde

A gestora também destacou o uso da inteligência artificial como uma das ferramentas que o Sabin está adotando para aprimorar a experiência dos clientes. “Sempre estamos na frente em desenvolvimento de novas técnicas – agora, trabalhando bastante as possibilidades da inteligência artificial para aprimorar cada vez mais a experiência do cliente”, disse Agnaluce.

Agnaluce finalizou sua participação com uma promessa de grandes novidades para a Bahia. “Em 2025 vem muita coisa nova para a Bahia. O Grupo Sabin vai apresentar muitas novidades aqui em Salvador.” O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.