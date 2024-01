Alexandre Peixe anuncia edição especial do AXÉZÃO em Salvador | A TARDE

No dia 28 de janeiro, o cantor Alexandre Peixe vai realizar mais uma edição da sua tradicional festa “Axézin”, que dessa vez, terá o nome “AXEZÃO Preto e Branco“. O evento, que vai acontecer no Clube Bahiano de Tênis, a partir das 16h, vai trazer um repertório com os clássicos da Axé Music. Com isso, levando hits de artistas como Luiz Caldas e Banda Mel, assim como canções de Peixe, imortalizadas por Ivete Sangalo e Bell Marques. Além disso, vai contar com um palco 360°, possibilitando ao público reviver as grandes festas e ensaios de verão do Bahiano de Tênis. A cantora Márcia Freire será a atração de abertura do evento.

“Essa edição vai ser histórica porque vai possibilitar o público matar a saudade dos ensaios de Carnaval e shows que lotavam o Bahiano de Tênis e era um acontecimento na cidade. Mais do que reviver essa memória afetiva do espaço e do repertório, vamos também construir novas histórias e já aquecer para o carnaval”, conta Alexandre Peixe. Por fim, nas suas redes sociais, Márcia falou acerca do convite, agradecendo o cantor. “Vai ser lindo. Obrigada, meu amigo Alexandre Peixe. Fiquei super feliz com o convite. São muitas memórias afetivas”, escreveu. Os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma online Ticket Maker.