Alinne Rosa comandou o Ensaio do Vale e reuniu multidão no Pelourinho

- Foto: Joilson César/Ag. Picnews

O verão baiano ferve e Alinne Rosa subiu ao palco com seu “Ensaio do Bloco O Vale” no último domingo, 5, no Pelourinho, em Salvador. Para esta segunda edição, a cantora levou uma multidão ao local e já cantou sua nova música “Acredite no seu axé” e a aposta para o Carnaval 2025, “A Loba”, que ficará disponível ainda em janeiro. O show de abertura ficou nas mãos da cantora Amanda Santiago, ex-Timbalada.

Na apresentação, Alinne subiu ao palco com uma saia estampada de oncinha, um lenço na cabeça, um cropped esportivo e uma bota de cano longo. Além disso, o show ainda contou com a participação da banda Parangolé, já sob o comando de Lincoln Senna, fervendo ainda mais o Largo da Tieta.