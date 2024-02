Alinne Rosa lança nova música para o Carnaval 2024 | A TARDE

Nesta sexta-feira (26), a cantora Alinne Rosa lançou sua música para o Carnaval 2024, já disponível nas plataformas digitais. “Corpo Elétrico”, é uma composição da própria artista, e buscar atender uma demanda do público que curte a folia da Bahia: o axé raiz. Assim, o objetivo é levar o público a uma imersão na festa. “Meu bloco elétrico, meu corpo elétrico, tá dando choque nessa língua de amor”, diz um trecho da canção.

Vale lembrar que esse é o segundo lançamento a cantora em 2024, na primeira sexta-feira do ano apresentou “Bola de Fogo (Que Calor da Porra)”. No Carnaval, Alinne completará 10 anos em carreira solo. Além disso, vai comandar o Bloco O Vale, no circuito Barra-Ondina, sábado de Carnaval. Na ocasião, vai estrear com seu tema da folia “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu”, no qual cada folião terá um abadá personalizado de acordo com o signo. Por fim, a artista vai puxar a “Pipoca Rosa”, durante dois dias em Salvador.