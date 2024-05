Amaurih Oliveira estrelou pré-estreia de novo filme em São Paulo | A TARDE

No último final de semana, aconteceu o evento de lançamento do filme “Morando com o Crush”, na capital paulista. Com Amaurih Oliveira no elenco, a pré-estreia recebeu atores e atrizes da trama, além de convidados e imprensa para a primeira sessão do longa-metragem.

Momentos antes da sessão acontecer, o ator baiano revelou esta ter sido a primeira vez que assistiria a versão final do longa. “Elenco, direção, produção, todo mundo junto pra viver esse momento especial. Bate sempre um frio na barriga, porque a gente nunca sabe o que ficou ou não no corte final. Estou torcendo pra ser um grande longa”, disse ansioso.

Fazendo par romântico com Juliana Alves na trama, Amaurih se junta a Giulia Benite, Marcos Pasquim, Vitor Figueiredo e outros nomes do cinema nacional no elenco. Com a produção da Paris Filmes e a direção de Hsu Chien, “Morando com o Crush” irá estrear nos cinemas na próxima quinta-feira (23).

