Ana Mametto é indicada como atriz revelação por atuação em série | A TARDE

Está aberta a votação para eleger artistas novos e veteranos que mais se destacaram na televisão – aberta e fechada – nos últimos 12 meses, no Prêmio Notíciasdetv.com. A cantora e atriz baiana Ana Mametto foi indicada como atriz revelação pela série da Netflix “Só Se For Por Amor”, em que ela interpreta a empresária Ana Lígia, sócia do marido em uma grande produtora de música do universo sertanejo. A primeira fase da premiação, que está na 9ª edição, vai escolher três finalistas de cada uma das categorias da enquete. O público pode votar na melhor novela, série, filme, ator e atriz, entre revelação, coadjuvante, protagonista, antagonista e participação especial. Nomes como Tony Ramos e Alexandre Nero estão entre os indicados. “É uma celebração, não apenas da minha jornada, mas também de uma equipe incrível”, disse. A votação segue até o dia 30 de outubro.



