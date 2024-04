André Léllis lançará obra infanto-juvenil com evento em Salvador | A TARDE

No dia 12 de abril, o cantor André Léllis vai fazer sua estreia como escritor lançando sua primeira obra literária em evento no Restaurante 705, em Salvador, às 18h30. O infanto-juvenil “O Reino da Felicidade”, terá primeira edição especial e limitada. A história narra a vida de um lugar encantado, que dá nome ao livro, onde os personagens vão entender o propósito de promover a construção da verdadeira amizade e solidariedade.

Além disso, a obra conta com uma trilha sonora, do próprio cantor, baseada nos personagens e em momentos especiais da história. No evento, terá uma sessão de autógrafos, com produção do promoter, Ginno Lary, e um pocket show do artista.

Segundo Léllis, a ideia de começar a escrever surgiu durante a pandemia do Covid-19, em 2020, quando procurou fazer alguma coisa para ocupar a mente. Com isso, se isolou com um grupo de amigos e outros casais, que tinham filhos.

“Apesar de não ter filhos, sempre gostei muito de interagir com crianças. Um desses amigos, notando essa minha facilidade, falou que eu tinha que fazer algo para o público infantil e jovem. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um disco, claro, mas, de volta à minha casa, na frente do computador, me vi contando uma história, cheia de elementos com os quais eu sempre vivi”, explicou.

Alexandra Vidal, CEO da Editora Livra, que assina o prefácio do livro, destaca que a contribuição de Léllis vai além das palavras escritas, e que a trilha sonora adiciona uma camada extra de encantamento e imersão na leitura. “Essa obra não é apenas para ser lida, mas para ser vivida e sentida em todas as suas nuances”, afirmou.