Antonio Mazzafera e Marcelo Faria Lima celebram os 6 anos do Fera | A TARDE

Antônio Mazzafera e Marcelo Faria Lima | Foto: Divulgação

Com ações do poder público e da iniciativa privada, o Centro Histórico de Salvador vem passando por uma verdadeira transformação, seja com a requalificação de ruas, igrejas, museus ou com ampliação da programação cultural. Parte desse processo de requalificação vem com a ação de investidores que apostaram no potencial da região e prezam pela valorização cultural, como é o caso do grupo Fera Investimentos, cujo um dos empreendimentos, o Fera Palace Hotel, completa seis anos de fundação.

Fundadores da empresa e do empreendimento, Antonio Mazzafera e Marcelo Faria Lima destacam as grandes conquistas obtidas. “O hotel foi o nosso primeiro empreendimento no Centro de Salvador. É uma imensa alegria para nós podermos comemorar esses seis anos não apenas do Fera Palace, mas também seis anos de uma nova fase para o Centro Histórico, essa região tão rica culturalmente que reúne pontos turísticos seculares”, comentou Faria Lima, que possui outros investimentos no Brasil e exterior em áreas como vestuário de luxo, banco, vinícolas, além de ser membro de diversos Conselhos de grandes companhias.

Os principais marcos do hotel nestes seis anos são lembrados por Mazzafera. “Recebemos mais de 132 mil hóspedes, mais de 1.100 eventos nacionais e internacionais e reformulamos o segmento de alimentos e bebidas com a chegada dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca no comando dos nossos restaurantes Omí e Fera Rooftop”. Antonio chegou em Salvador em 2014 para iniciar seu próprio negócio após acumular vasta experiência no exterior: foi diretor da rede hoteleira de alto luxo Maybourne em Londres, que compreende os hotéis Claridge’s, Berkeley e Connaught.