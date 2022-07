Após fechar loja em Salvador, Zara negocia com outro shopping

Em janeiro deste ano a Zara, gigante do varejo, uma das principais empresas de moda internacional, criada na Espanha, fechou sua loja no Shopping Barra, mantendo as atividades apenas no Shopping da Bahia. De lá para cá, a marca tenta negociar um espaço amplo no Salvador Shopping, visando atingir um público mais jovemeantenado com as tendências do universo fashion. De acordo com algumas fontes, o plano deve se consolidar. No entanto, alguns pontos ainda deverão ser costurados, inclusive, juridicamente. A Zara, que pertence à Inditex, um dos maiores grupos de distribuição do mundo, tem uma preocupação grande com o retorno do investimento, levando em conta que o baixo faturamento foi o principal fator que a fez fechar as portas de unidades em vários estados,como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Além disso, a marca vive um momento de crise de reputação, por conta de episódios envolvendo racismo, e reestruturação, ao mesmo tempo.

Publicações relacionadas