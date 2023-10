Arquiteta Carolina Luz assina projeto de repaginação de Bistrot | A TARDE

Espaço acaba de ser repaginado pela arquiteta Carolina Luz | Foto: Divulgação

Inaugurado em maio de 2019, o Bistrot Trapiche Adega é considerado o espaço enogastronômico mais charmoso da cidade. Com a vista da Baía de Todos os Santos como cenário principal, o espaço acaba de ser repaginado pela arquiteta Carolina Luz, que também cuidou do seu projeto inicial, no Comércio, em Salvador. O bar e os banheiros foram destaques nas mudanças apresentadas, ganhando novas cores e texturas, assim como parte do mobiliário dos salões. Com carta viva de mais de 1600 rótulos marcantes das principais regiões do mundo, culinária internacional e carta de drinks inédita, o ambiente se tornou ainda mais atrativo para turistas e baianos.