Artistas aproveitam férias na Bahia e gastronomia da Ilha dos Frades

Dudu Azevedo, José Loreto, Thardelly Lima, Sheron Menezzes, Dandara Costa e família. Foto: Divulgação - Foto: Divulgação

Presentes na Bahia desde a virada do ano, onde curtiram a chegada de 2025 no Réveillon dos Quereres, em Baixio, os atores Dudu Azevedo, José Loreto, Thardelly Lima, a atriz Sheron Menezzes e a Relações Públicas, Dandara Costa, continuam em Salvador durante o período de férias. Os artistas estão aproveitando o mar e a paisagem da Baía de Todos-os-Santos, além da gastronomia baiana.

No último sábado, 4, o grupo se reuniu na Ilha dos Frades para degustarem o menu do Restaurante Preta, onde foram recepcionados pela chef Angeluci Figueiredo, a Preta. Por lá, o clima foi de família, com os artistas conversando e cantando enquanto aproveitavam da culinária local. Já no último domingo, 5, eles foram prestigiar o ensaio da Timbalada, que aconteceu no Candyall Guetho Square.