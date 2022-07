Ator baiano Felipe Velozo integra elenco de nova novela da Globo

No final de agosto, quando a novela Mar do Sertão assumir o horário das 18h, na Globo, o público verá lindas imagens do interior do Nordeste. Para isso, a equipe da trama viajou até a região, captando imagens de paisagens e gravando cenas com vários atores entre o Vale do Catimbau (Pernambuco) e Piranhas (Alagoas), para cumprir um plano de filmagens, lideradas pelo diretor artístico Allan Fiterman e pelo diretor geral Pedro Brenelli. E quem integra o elenco é o baiano Felipe Velozo, que vai fazer sua primeira novela. Em conversa com o Anota Bahia, ele revelou alguns detalhes sobre o 'Tomas', seu personagem.

"Ele é o gerente do banco da cidade. Um rapaz honesto, que veio do nada e conquistou esse cargo importante através de muito estudo e trabalho sério. Ele é bem-intencionado, tem como missão ajudar as pessoas e para mim retrata a essência de um Brasil que me interessa e me identifico demais".

"Para levantar o Tomás, bebi muito da história de vida do meu grande amigo de infância, um irmão, Rafael (Careca). De origem humilde, filho de uma cozinheira, mãe solo, ele estudou, se formou em Economia em uma Universidade pública, passou no concurso de um grande banco e transformou a realidade da sua família. Acompanhei todas essas fases sem nem imaginar que seria meu laboratório", contou o ator.