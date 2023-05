Baiano ganha destaque como diretor de desfiles na SP Fashion Week

Com apenas 23 anos, o soteropolitano Eduardo Pereira, vem demonstrando sua versatilidade e talento na indústria da moda, principalmente nas prestigiadas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), o maior evento de moda da América Latina. Com quatro participações, sendo a primeira em novembro de 2021, ele se destaca como diretor de desfiles para marcas como Ateliê Mão de Mãe e Head de Conteúdo da Santa Resistência.

Eduardo também acumula experiências como fotógrafo, habilidade que contribui para seu trabalho como diretor. “A indústria da moda sempre foi extremamente desafiadora para mim. Enfrentei inúmeras adversidades, tendo poucos recursos para fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, trabalhei de forma gratuita para ter a oportunidade de mostrar que eu era capaz”, conta Edu.

Sua mais recente conquista foi a direção do desfile da marca baiana Dendezeiro, que se apresentou no evento na última sexta-feira (26), com a coleção "Cor de Pele". Sua escolha para liderar um desfile com essa temática reforça a importância da representatividade na indústria da moda. “Minha perspectiva única e meu olhar atento para a diversidade e representatividade são fundamentais no meu trabalho como diretor”, completa ele.