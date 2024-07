Bar de drinks localizado em Salvador ocupa ranking mundial

Em 2023, o Purgatório foi eleito dono da Melhor Carta de Drinks do Brasil, pela Prazeres da Mesa - Foto: Divulgação

A Bahia mais uma vez volta a ocupar um espaço de destaque no cenário de gastronomia internacional. O Purgatório Bar, especializado em drinks, acaba de conquistar um lugar no Top 500 Bars, na 430ª posição. Essa é a primeira vez que um empreendimento do Norte/Nordeste do Brasil entra na lista. A premiação foi criada pela dupla de blogueiros do Le Cocktail Connoisseur, no ar desde 2014. Até agora, foram divulgadas as posições de 301º à 500°.

Vale lembrar que em 2023, o Purgatório foi eleito dono da Melhor Carta de Drinks do Brasil, pela Prazeres da Mesa. A premiação Top 500 foi criada também pela dupla do Le Cocktail Connoisseur. No ano passado, apenas 6 bares do Brasil, todos do Rio de Janeiro ou São Paulo, apareceram na lista.

O ranking é produzido com base em dados colhidos de mais de duas mil fontes da internet, de experts a jornalistas e influencers, em mais de 20 línguas diferentes, o que reforça a relevância no mercado do bar baiano, que teve, nesta terça-feira (2), um de seus sócios e bartender, Jonatan Albuquerque, como palestrante do Bar Convent Brasil (BCB), maior evento de coquetelaria da América Latina.