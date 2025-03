Bell Marques estreia no Camarote Villa em noite especial

Bell Marques no Camarote Villa

O Camarote Villa está celebrando 10 anos de trajetória no Carnaval baiano e, nesta segunda-feira (03) da folia, o espaço preparou diversas novidades para comemorar a marca junto aos foliões. Durante o quinto dia de folia, o Villa deu continuidade às comemorações, com shows de Bell Marques – que estreou no espaço – Matheus e Kauan, Pagod’art e Tayná Agazzi. Com uma vista privilegiada do circuito Dodô (Barra/Ondina), o Villa oferece uma experiência completa da folia na capital baiana, com exclusividade e conforto.